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工程行老闆積欠逾4百件交通罰鍰 嘉義行政執行分署追車查封拖吊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

雲林縣西螺鎮柳姓男子2023年1月起長期積欠牌照稅、ETC通行費及交通罰鍰，共計430件案件、欠款超過30萬元，去年1月起陸續移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署分析其財產資料，鎖定名下車輛行蹤，日前在雲林縣莿桐鄉查獲柳男工程行所有貨車，當場查封拖吊保管。

嘉義分署指出，柳男經營工程行，個人及公司名下共登記5輛車輛，包括遭查封中華3.49噸柴油貨車，以及4輛小客車，其中還包含2019年出廠的賓士E200豪華轎車。然而，柳男對長期累積的牌照稅、ETC通行費及交通罰鍰置之不理，因此被列為重點追查對象。

執行人員先前前往柳男位於西螺鎮住處執行，未發現其名下車輛，雖曾聯繫柳男，對方僅陸續繳納部分小額欠款。嘉義分署進一步追查車輛活動地點後，掌握莿桐鄉一處疑似停放地點，隨即前往查獲工程行貨車，並依法查封，拖吊至斗六交通隊停車場保管。

車輛遭查封後，柳男主動來電表示願意先繳納20萬元，申請分期繳納剩餘欠款，希望分署暫緩拍賣車輛。對此，嘉義分署表示，柳男累積超過400筆交通相關欠費案件，屬重大交通違規欠費案件，要求其盡速到分署繳納20萬元，提出分期申請，否則將依程序列入全國聯合拍賣，拍賣查封車輛抵償欠款。

嘉義分署表示，配合法務部行政執行署推動「交通專案」，落實行政院「五打七安」道路交通安全政策，持續針對酒駕、重大交通違規及欠費大戶加強執行。凡積欠牌照稅、監理裁罰或國道通行費等案件的義務人，只要查獲名下車輛，即可能面臨查封、拖吊及拍賣處分，呼籲欠繳稅費及罰鍰民眾切勿心存僥倖，以免愛車遭法拍抵債。

雲林縣西螺鎮柳姓男子2023年1月起長期欠款超過30萬元，嘉義分署鎖定其名下車輛行蹤，日前在雲林縣莿桐鄉查獲柳男工程行所有貨車，當場查封拖吊保管。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣西螺鎮柳姓男子2023年1月起長期欠款超過30萬元，嘉義分署鎖定其名下車輛行蹤，日前在雲林縣莿桐鄉查獲柳男工程行所有貨車，當場查封拖吊保管。圖／行政執行署嘉義分署提供

雲林縣西螺鎮柳姓男子2023年1月起長期欠款超過30萬元，嘉義分署鎖定其名下車輛行蹤，日前在雲林縣莿桐鄉查獲柳男工程行所有貨車，當場查封拖吊保管。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣西螺鎮柳姓男子2023年1月起長期欠款超過30萬元，嘉義分署鎖定其名下車輛行蹤，日前在雲林縣莿桐鄉查獲柳男工程行所有貨車，當場查封拖吊保管。圖／行政執行署嘉義分署提供

雲林縣西螺鎮柳姓男子2023年1月起長期欠款超過30萬元，嘉義分署鎖定其名下車輛行蹤，日前在雲林縣莿桐鄉查獲柳男工程行所有貨車，當場查封拖吊保管。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣西螺鎮柳姓男子2023年1月起長期欠款超過30萬元，嘉義分署鎖定其名下車輛行蹤，日前在雲林縣莿桐鄉查獲柳男工程行所有貨車，當場查封拖吊保管。圖／行政執行署嘉義分署提供

牌照稅 嘉義

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