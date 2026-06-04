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影／港商販售澳洲基金募資2億 遭貴婦控人去樓空…調查局搜索約談3人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報指出，香港皇冠集團梁姓男子來台設立據點，找台籍男子賴曜華合作，共同銷售澳洲「安富信託基金」，吸引不少貴婦投資，總計募資近2億元，但有投資人指控，該集團4年前就未再配息，投出的錢也拿不回，懷疑遭到設局；新北市調查處今天搜索約談3人到案，賴曜華稍早移送台北地檢署，全案朝證券投資信託及顧問法偵辦。

同案約談包括幫忙銷售基金的張姓與黎姓女子，檢方調查發現，「安富信託基金」確實存在，並非虛構，但未經金管會許可在台販售，已觸犯法令，訊後諭知2人限制住居。

據調查，綽號「梁老師」的梁姓港商，聲稱是香港皇冠集團、黃石公司高階幹部，他多年前來台北忠孝西路設立據點，招募賴曜華加入黃石公司，兩人常在該據點舉辦投資介紹說明會，大力推廣澳洲嘉年華公司推出的「安富信託基金」，宣稱年回饋有10至12%利潤，保利保金更保本，令不少貴婦趨之若鶩，統計2017至2021年，成功募資近2億元，賴男並從中賺取手續費。

一名從事珠寶生意的女投資客指控，她與貴婦團朋友共同投資皇冠集團經銷的「安富信託基金」，最低都有萬元美金，最高層匯入30萬美金，起初配息還正常，約3、4年前就拿不到配息，追查發現該公司在香港早被註銷，連資本額也僅有「一元港幣」，因擔心遇上吸金集團，也不清楚投資的錢匯往何處，決定向調查局檢舉提告。

調查局清查，賴曜華與梁姓港商推廣的「安富信託基金」確實存在，但台灣據點早已撤離，由於賴男招募業務能力很強，光個人就募資上億元，由於是違法販售境外基金，加上資金流向須釐清，專案小組蒐證多時後，報請北檢檢察官陳昭蓉指揮偵辦，4日搜索約談賴男到案說明。

掛名香港黃石公司幹部的台籍男子賴曜華，違法販售境外基金賺取手續費，今天遭調查局約談到案。記者張宏業／攝影
掛名香港黃石公司幹部的台籍男子賴曜華，違法販售境外基金賺取手續費，今天遭調查局約談到案。記者張宏業／攝影

基金 調查局 澳洲

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