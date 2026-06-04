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航港局技佐賣船艇駕照案 北檢緩起訴50名買照人

中央社／ 台北4日電

航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒偽造遊艇或動力小船駕照給「買照人」，並收受中間人賄賂，已遭判刑。北檢今天依行賄罪嫌起訴3名買照人，另緩起訴50名買照人，各須繳國庫10萬元。

歷審判決指出，宋立恒自民國78年4月20日起至109年5月14日止，在航港局中部航務中心監理科擔任技佐，負責船員卸任職簽證，遊艇及動力小船駕駛執照核、換發、補發等監理業務，具有登入海運技術人員管理系統權限。

判決指出，有不法業者利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓練及測驗，卻想要取得駕照的心態，向民眾收取每人新台幣1萬至3萬元，扣除業者的不法報酬後，以每張駕照5000元至8000元的代價，向宋立恒行求、期約、交付賄賂。

根據判決，宋立恒在收賄後，逾越權限登入系統，登載不實的駕照核發或換發資訊，並盜用鋼印在駕照紙本上蓋上印戳，偽造遊艇或動力小船駕照，再將偽照交付給不法業者，宋立恒也接受業者委託，更換有效日期屆滿的偽照。宋立恒犯貪污治罪條例、偽造文書罪，法院裁定應執行11年徒刑。

由於「買照人」遍布各地，台中地檢署於113年底另依貪污等罪起訴宋男與中間人等5人，另有247名買照人緩起訴；新北地檢署114年間也緩起訴117人。

台北地檢署追查後，發現張男、周男、黃男涉嫌透過中間人，分別以2萬至3萬元不等金額買照，考量3人否認犯行，今天依涉犯貪污等罪起訴；另有50人認罪獲緩起訴，各須繳國庫10萬元，共計500萬元；其餘13人罪嫌不足，不起訴。

駕照 航港局 北檢

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