台中運毒到彰化被「黑吃黑」 分到1.5公斤判刑半年

蕭姓藥頭為規避警方查緝，委託趙姓男子運送9.5公斤愷他命，未料趙男見有利可圖萌生「黑吃黑」歹念，找許、陳、林三名男子設計侵吞。彰化地方法院審結，依許男犯共同侵占罪，判處有期徒刑6月。可上訴。

判決書指出，蕭姓藥頭（所為犯行由彰化地院另行判決）為規避警方查緝，委託趙男（所犯侵占等案件由檢察官另行通緝）擔任司機，運送第三級毒品愷他命9.5公斤，約定報酬5萬元，趙男想「黑吃黑」，找許男、陳男和林男（所為犯行經彰化地院另行判決）謀議侵占計畫。

蕭男民國109年1月間在台中市西屯區某處，把他從不詳管道取得的愷他命交付趙男，趙男駕駛小貨車載毒品，蕭男駕車尾隨，行駛到彰化縣花壇鄉虎山岩附道路，林男、陳男及不知情黃男（檢察官另為不起訴處分）各駕駛車輛，搭載諱男及另一名不知情林男（檢察官另為不起訴處分）以車輛阻擋蕭男跟監。

趙男駕車到彰化縣某汽車旅館，在旅館內跟、林、許、陳三人朋分愷他命，趙男和林男各3公斤，許男1.5公斤，陳男2公斤，他們各自透過管道出售給小藥頭、施用者，被警查獲後循線追溯到這樁「黑吃黑計畫」。

彰化地院審酌，許男為貪圖一己之私侵占蕭男物品，所為應予非難，斟酌許男的犯罪動機、目的、手段、侵占愷他命數量及犯罪後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。