不滿家族糾紛持刀尋仇 竹縣男殺人未遂判刑10年

竹縣鄭姓男子因家族糾紛酒後持刀尋仇，見伯母及堂弟走出家門即持刀追砍，造成2人受傷，所幸均無生命危險，新竹地院日前依殺人未遂罪判刑10年。

全案於5月28日宣判，根據新竹地法院近日公布的判決書，鄭男與伯父因家族糾紛心生嫌隙，於去年9月26日上午7時許酒後駕車前往五金賣場，購買西瓜刀、主廚刀及片刀各1把，開車前往伯父住處尋仇。

鄭男見伯母走出住處後持刀追砍，並多次出言恫嚇，要求伯父出面談判，揚言若報警或呼救將對其不利；堂弟聽聞呼救聲後衝出屋外，也遭鄭男持刀砍傷，所幸伯母與堂弟經送醫後均無生命危險，警方獲報到場逮捕鄭男。

合議庭審酌，鄭男僅因家族糾紛對伯父心生不滿，未循合法途徑解決爭議，竟持刀前往伯父住處尋仇，造成2人受傷，行為對社會秩序及生活安寧造成相當程度危害，2件殺人未遂罪應執行有期徒刑10年。酒駕部分依公共危險罪論處，處有期徒刑4月。可上訴。