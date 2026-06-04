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台灣首件氣候訴訟／用電大戶條款成效不彰 綠色和平提告敗訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

綠色和平基金會等認為經濟部「用電大戶條款」對企業再生能源設置要求過低，並無有效規範企業也無助於減碳，侵害人民基本生存權利，提行政訴訟請求法院令經濟部修正條款，也是台灣首件氣候訴訟，更一審判決綠色和平等團體敗訴，案件上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

經濟部是再生能源發展條例的中央主管機關，並於2020年12月31日訂定「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，2021年元旦上路施行至今，也就是俗稱的「用電大戶條款」，規定用電5000瓩以上大戶，5年內需建置10%綠電，盼能建立企業使用綠電典範。

綠色和平在辦法預告訂定前，曾發函經濟部提出修正建議，認為管理辦法難以達到再生能源發展條例第6條所定的2025年發展目標。經濟部函復指出，再生能源發展條例第6條規定我國未來2年及2025年再生能源推廣目標，旨在定期滾動檢討推廣目標及推動措施，而用電大戶條款僅為再生能源發展條例各項措施之一，將持續檢討各項措施。

綠色和平等認為管理辦法不符合再生能源發展條例授權意旨，顯然不能達成再生能源發展條例、溫室氣體減量及管理法（前年修正並更名為氣候變遷因應法）的再生能源推廣目標及降低溫室氣體排放、改善能源結構以因應氣候變遷的立法意旨，而提起行政訴訟。

一審認為綠色和平等團體起訴不備合法要件，裁定駁回。案經抗告，最高行政法院廢棄裁定，發回更審。北高行更一審認為，人民或團體對法規命令的訂定，僅有提議權，並無請求行政機關訂定法規命令的公法上請求權。

北高行指出，人民若依行政訴訟法規定，提起一般給付訴訟，請求行政機關修訂法規命令者，因欠缺公法上請求權，應認起訴無理由，而判決駁回，因此駁回綠色和平等的請求，判決敗訴。

綠色和平等團體提上訴，最高行今判決上訴駁回，維持更一審判決，綠色和平等敗訴確定。

最高行政法院就台灣首起氣候訴訟案作出判決，駁回由綠色和平、環境法律人協會及4位公民於2021年初提告經濟部制定的「用電大戶條款」過於寬鬆，無法有效推動企業減碳訴訟。圖／綠色和平提供
最高行政法院就台灣首起氣候訴訟案作出判決，駁回由綠色和平、環境法律人協會及4位公民於2021年初提告經濟部制定的「用電大戶條款」過於寬鬆，無法有效推動企業減碳訴訟。圖／綠色和平提供

經濟部 綠電 再生能源

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