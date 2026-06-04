法官助理草擬判決 應制度化並提供理由

「法官助理可以寫判決書應寫入明文法律或行政命令！」司改會4日召開記者會指出，實務上很多法官都請法官助理協助草擬判決書，但有時看都沒看就送出，恐侵害民眾權益。因此希望將此機制明文化，但法官需要提供判決要旨與心證理由，供外界檢視，同時也要增加對助理的保障。

電子化編輯紀錄

司改會4日針對法官助理分工召開記者會。司改會常務董事林永頌表示，現行法官助理並沒有協助草擬判決書，但實務上卻屢屢出現幫忙撰寫的狀況，人民期待法官仔細聽審、了解人民所求後，做出正確的判決，但法官卻事後僅把書面資料給助理就可以寫判決書，如果事後沒檢查就直接送出，恐侵害民眾的權益。

「大法官都可以請助理草擬判決了，法官助理應該開放！」林永頌表示，這才可以真正降低法官的負擔，但法官應提供助理「裁判要旨」與「心證理由」，還要將這兩個部份紀錄，並以可供第三方驗證的電子形式，留存歷次判決書的編修紀錄。他指出，這可以在《法院組織法》或《法官助理遴選訓練業務管理級考核辦法》進行修正。

工作內容要明確化

「不應該用『哪裡缺人就補哪裡』的心態，讓法官助理過勞！」司改會董事長黃旭田表示，如今書記官、庭務員都相當缺乏，但司法院現在卻是將相關業務丟給法官助理處理，讓助理業務加重，但法官助理又是一年一聘，若輕易表達不滿恐影響工作權益，政府並未真正處理司法體系人力短缺與過勞議題。

因此，司改會呼籲，法官助理「草擬判決書」應建立配套的運作機制，且不該全部由助理承擔，法官須提供助理「裁判要旨」與「心證理由」；司法院應該尊重專業分工，不要讓法官助理還要處理書記官、庭務員，甚至是通譯等工作，應積極增補人力、與法官助理溝通。

司改會針對法官助理「草擬判決書」的部分召開記者會，呼籲將相關業務明文化，減輕法官與助理壓力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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