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男子北車大廳攻擊菲籍女童案移審 北院裁定羈押

中央社／ 台北4日電

41歲男子李坤瑞於台北車站大廳攻擊陳姓民眾、3歲菲律賓籍女童，北檢今天依刑法傷害等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。在押中的李男移審北院，法官訊問後裁定繼續羈押。

台北地檢署起訴指出，李男於今年4月25日下午2時7分左右，在台鐵台北車站1樓大廳，無故以腳踢陳姓民眾腹部，造成對方腹部紅腫。

同日下午2時24分左右，李男又在台北車站1樓大廳徒手揮打3歲菲律賓籍女童，進而踢踹跌倒在地的女童2次，導致女童背部挫傷、左臉擦傷。女童被母親緊急抱走，李男上前欲持續攻擊，經民眾阻止才離去，隨後被警方逮捕，檢察官聲押獲准。

檢察官偵查後，認為李男對陳姓民眾所為涉犯刑法傷害罪；對女童所為，則涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，今天將李男起訴，並請法院針對2罪分論併罰。

根據起訴書，檢察官認為，李男在旅客眾多、人來人往的台北車站1樓大廳隨機攻擊民眾引起恐慌，甚至無故攻擊與父母來台旅遊年僅約3歲的菲律賓籍女童，造成她身心受創，也傷害台灣形象，足認犯罪情節嚴重，建請法院從重量刑。

至於警方依殺人未遂罪嫌移送李男，檢察官則認為，李男是以徒手、腳踹方式攻擊被害人，被害人傷勢為背部挫傷、左臉擦傷，有現場監視器畫面及醫院診斷證明書為憑，難以遽認李男主觀上有殺人犯意。

北院 北檢 台北車站

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