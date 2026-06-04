刁難施工許可強索代辦費 公路總局養路士涉貪汙圖利遭判刑

公路總局前第一區養護工程處中壢工務段養路士林志順，涉嫌利用審核道路施工許可證權限，刻意刁難台電、中油等公司工程的民間承包商，再暗示業者將案件交給自己或指定中間人代辦，強索逾500萬勞務費。新北地方法院依貪汙治罪條例圖利共11罪，各判處林男1年8月至3年不等徒刑。

由於林男先前以同樣手法強，向欣桃天然氣強索125萬元勞務費，已判刑2年10月確定，因此這次並未定執行刑。

判決指出，林男自2017年起負責公路挖掘及簡稱「路證」的道路施工許可證核發業務。於是利用職務之便，對前來申請的業者多所刁難，藉口多項缺失加以退件，再以每件3000元私下替業者代製文件後，於審查時放水，藉此圖利自己9萬餘元。

後來林男更找來北健有線電視工程師馬福山、徠億科技工程負責人黃振鎮充當中間人，每當有業者前來申請路證，林男便同樣予以刁難，再「透露」必須經馬、黃兩人代辦才能過關，迫使多家廠商共支付495萬元的代辦費。林男甚至將案源轉介給不知情陳姓女友，讓其賺取10萬餘元代辦費。

合議庭審酌，林、馬與黃3人於偵審中均坦承犯行，並自動繳回全部犯罪所得，依法予以減刑。馬、黃2人則因不具公務員身分，均判刑2年、緩刑5年，並各支付公庫30萬及20萬元，緩刑期間付保護管束。