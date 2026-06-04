警掏槍盤查他嗆「台灣警察素質沒那麼好」 法官判罰3000元

張姓駕駛與警車窄巷會車，嫌警車讓道速度慢，降下車窗辱罵警察「三字經」，員警掏槍示警，張嗆「有本事指著我的頭」、「像一個龜孫子」，被控公然侮辱罪，台北地院審理，判張罰金3000元，易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

張2025年9月22日晚間7時許駕車行經台北市文山區指南路，遇指南派出所徐姓警員正將警車駛離，因窄巷會車不易，徐先將警車倒退，但張覺得徐警車倒車速度慢，在車內降下車窗大聲辱罵「XXX警察」。

張罵人後，徐下車欲盤查，但張不停車，徐為示警戒，將配用手槍自槍套取出但仍保持槍枝朝地面且未上膛，張對徐稱「有本事槍拔出來就指著我的頭，如果不敢的話就不要龜縮，像一個龜孫子一樣」、「如果你想要那麼跩不要在台灣當警察，去美國當，但是那要先決條件啦，你要會講英文，保證你不會，台灣警察素質沒那麼好」。

徐認為人格被貶抑，向分局控訴張公然侮辱罪，檢方對張聲請簡易判決處刑，法院審理，張認罪。

判決說，張與徐因故發生爭執，在不特定多數人得以共見共聞的場所恣意辱罵徐，考量張的素行、犯罪動機、未能與徐達成調解等，依法量刑。