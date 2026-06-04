快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

刑事局前大隊長遭控洩密涉貪　被告4人罪嫌不足不起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰遭控涉嫌貪汙、洩密等罪，檢警去年7月約談徐及其魯姓友人，訊後分令50萬元、10萬元交保，後續清查進1年後認罪嫌不足，偵結對徐、魯及2名博弈業者等被告不起訴處分。

不起訴處分書指出，徐宏杰2017年1月至2019年9月11日任職於刑事警察局，其魯姓友人將潘女、莊男情侶檔介紹給徐認識，而潘女、莊男在2015年至2020年間分別於台北市內湖區、新北市汐止區設立公司經營跨國線上博弈事業。

徐被控2018年7月13日以不詳方式將士林地檢署偵辦刑案地點等情資，透過魯轉達給潘知悉；潘、莊所設博弈公司劉姓員工同年7月30日因線上博弈案件遭台北市警局信義分局警方通知到案調查，魯又邀約徐到博弈公司飲宴，席間由潘安排「傳播妹」到場陪侍，酒酣耳熟後由魯邀約徐到酒店續攤。

另，潘2019年2月22日受友人請託，請求徐協助調查吳姓民眾戶籍及前科資料，徐電話回覆後，潘招待徐及其家眷到日本旅遊的住宿和交通車輛。徐、魯、潘、劉4人因而分別涉嫌洩密、貪汙、個資法等罪。

徐等4人否認犯行，稱飲宴招待只是一般朋友情誼互動，並未行收賄或洩露偵查秘密，檢警清查相關通訊軟體對話紀錄及筆錄後，發現魯、潘曾請徐協查民眾個資或博弈公司情資，但徐並未實際協助；徐雖坦承旅日住宿、交通費受潘招待，但因查無徐違反個資法事證，難認相關招待是不法對價，全案罪嫌不足不起訴處分。

<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>偵查第八大隊大隊長徐宏杰因涉貪汙治罪條例等罪，遭檢調搜索約談，檢方訊後50萬元交保。圖／民眾提供
刑事局偵查第八大隊大隊長徐宏杰因涉貪汙治罪條例等罪，遭檢調搜索約談，檢方訊後50萬元交保。圖／民眾提供

刑事局 博弈 警察

延伸閱讀

假出金集團金主起訴移審 北院裁定1600萬交保

國安局前組長劉冠軍涉貪逃亡「時效期滿」不起訴　偵查中變價追回1.9億元

太子集團案外案 知名律師張秉鈞涉洗錢遭逮

太子集團洗錢追「OJBK」錢包上游 鳳玖企業社負責人送辦

相關新聞

「女神雕刻師」隆鼻鬧出人命...整形醫師陳威宇賠661萬 二審判決曝光

自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇7年前替湯姓男子隆鼻，未請麻醉專科醫師，反而與護理師蕭琪芬自行麻醉動刀，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，一審依違反醫師法判陳1年4月徒刑並宣告緩刑3年，須支付公庫88萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今改判陳1年5月徒刑並宣告緩刑3年，期間交付保護管束，一年內須支付公庫150萬元，並得參加5場次法治教育，可上訴。

刁難施工許可強索代辦費　公路總局養路士涉貪汙圖利遭判刑

公路總局前第一區養護工程處中壢工務段養路士林志順，涉嫌利用審核道路施工許可證權限，刻意刁難台電、中油等公司工程的民間承包商，再暗示業者將案件交給自己或指定中間人代辦，強索逾500萬勞務費。新北地方法院依貪汙治罪條例圖利共11罪，各判處林男1年8月至3年不等徒刑。

警掏槍盤查他嗆「台灣警察素質沒那麼好」 法官判罰3000元

張姓駕駛與警車窄巷會車，嫌警車讓道速度慢，降下車窗辱罵警察「三字經」，員警掏槍示警，張嗆「有本事指著我的頭」、「像一個龜孫子」，被控公然侮辱罪，台北地院審理，判張罰金3000元，易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

刑事局前大隊長遭控洩密涉貪　被告4人罪嫌不足不起訴

刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰遭控涉嫌貪汙、洩密等罪，檢警去年7月約談徐及其魯姓友人，訊後分令50萬元、10萬元交保，後續清查進1年後認罪嫌不足，偵結對徐、魯及2名博弈業者等被告不起訴處分。

彰化男子數年跑遍全台「改裝電表」偷電！台電追償電費達1500萬元

彰化周姓男子從111年至114年間涉為許多用電戶改裝電表進行「偷電」，除一般家庭用戶也有火鍋店等商號及養殖戶，最近台電接獲檢舉循線查獲周涉案，因所改裝的電表多達數十具，經查周男係為偷改電表慣犯，還透過各地水電工引介改裝電表，雲林地檢署今天依詐欺和偽造準特種文書等罪起訴，台電核算求償達1500多萬元。

房客墜樓...檢警就「死亡地點」竟記載不一 法院認不算凶宅

台中西屯1處社區傳出女房客墜樓身亡，房東事後賣房被告知涉及凶宅疑慮，他因出租困難、價格貶損，對女房客父母求償150萬元；法院調查事發後警方、檢方就女子「死亡地點」記載不一，究竟是當場、送醫途中或在醫院死亡，仍有疑義，認定不構成凶宅，駁回房東之訴，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。