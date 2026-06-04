刑事局前大隊長遭控洩密涉貪　被告4人罪嫌不足不起訴

刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰遭控涉嫌貪汙、洩密等罪，檢警去年7月約談徐及其魯姓友人，訊後分令50萬元、10萬元交保，後續清查進1年後認罪嫌不足，偵結對徐、魯及2名博弈業者等被告不起訴處分。

不起訴處分書指出，徐宏杰2017年1月至2019年9月11日任職於刑事警察局，其魯姓友人將潘女、莊男情侶檔介紹給徐認識，而潘女、莊男在2015年至2020年間分別於台北市內湖區、新北市汐止區設立公司經營跨國線上博弈事業。

徐被控2018年7月13日以不詳方式將士林地檢署偵辦刑案地點等情資，透過魯轉達給潘知悉；潘、莊所設博弈公司劉姓員工同年7月30日因線上博弈案件遭台北市警局信義分局警方通知到案調查，魯又邀約徐到博弈公司飲宴，席間由潘安排「傳播妹」到場陪侍，酒酣耳熟後由魯邀約徐到酒店續攤。

另，潘2019年2月22日受友人請託，請求徐協助調查吳姓民眾戶籍及前科資料，徐電話回覆後，潘招待徐及其家眷到日本旅遊的住宿和交通車輛。徐、魯、潘、劉4人因而分別涉嫌洩密、貪汙、個資法等罪。

徐等4人否認犯行，稱飲宴招待只是一般朋友情誼互動，並未行收賄或洩露偵查秘密，檢警清查相關通訊軟體對話紀錄及筆錄後，發現魯、潘曾請徐協查民眾個資或博弈公司情資，但徐並未實際協助；徐雖坦承旅日住宿、交通費受潘招待，但因查無徐違反個資法事證，難認相關招待是不法對價，全案罪嫌不足不起訴處分。