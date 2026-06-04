彰化男子數年跑遍全台「改裝電表」偷電！台電追償電費達1500萬元

彰化周姓男子從111年至114年間涉為許多用電戶改裝電表進行「偷電」，除一般家庭用戶也有火鍋店等商號及養殖戶，最近台電接獲檢舉循線查獲周涉案，因所改裝的電表多達數十具，經查周男係為偷改電表慣犯，還透過各地水電工引介改裝電表，雲林地檢署今天依詐欺和偽造準特種文書等罪起訴，台電核算求償達1500多萬元。

雲林縣警察局虎尾分局偵辦違規用電案，發現用戶的電表有遭人改裝情形，深入追查，發現彰化周姓男子（57歲）涉嫌長期接受用電戶委託，從事電表改裝工作，藉由破壞封印、變更電表內部構造及線路等方式，使電表無法正確計量用電度數，協助用戶減少電費支出並從中收取報酬。

警方發現周男涉嫌改裝的電戶擴及多個縣市，即報請雲林地檢署檢察官周甫學指揮偵辦。

經查，周嫌自111年至114年間，接受各地用電戶委託，破壞電表封印鎖及端子蓋，再以改造齒輪、拔除電流排線、改接線路、加裝切換開關、塗覆絕緣膠及偽造同字鉛封等方式，干擾電表正常運作，使電表無法正確記錄實際用電量，達到少繳電費目的。

台電係因幾家商店用電異常，經追查才發現這起專業電表改裝案，周嫌改裝電表遍及桃園、台中、彰化、新竹、苗栗、高雄及雲林等地，共涉及28組用戶、多達數十具電表，犯案時間長達數年。檢警從周嫌住處起出電表改造工具、開封印鎖工具、改裝齒輪工具、封印鎖插銷、針頭及偽造封印器具等證物。

據了解，周男以自學方式，習得改裝電表技術，並四處幫人改裝，在水電界頗具知名度，甚有水電工還引界幫人改裝，除一般家庭用戶，還有商店和養殖業，改裝一戶收費1萬元到1萬6千元不等，過去曾有改裝前科，因有反覆實施之虞，被雲林地檢署聲押獲准。

全案今天偵查終結起訴，經台電稽查後統計全案違規用電所衍生向用戶追償的電費高達1571萬餘元。

彰化周姓男子專業為人改裝電表偷電，技術高超但仍被台電查獲，用戶追償電費高達1500餘萬元。記者蔡維斌／翻攝