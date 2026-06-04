房客墜樓...檢警就「死亡地點」竟記載不一 法院認不算凶宅

台中西屯1處社區傳出女房客墜樓身亡，房東事後賣房被告知涉及凶宅疑慮，他因出租困難、價格貶損，對女房客父母求償150萬元；法院調查事發後警方、檢方就女子「死亡地點」記載不一，究竟是當場、送醫途中或在醫院死亡，仍有疑義，認定不構成凶宅，駁回房東之訴，可上訴。

房東主張，他2023年10月將西屯區15樓房子出租，女房客卻於2024年8月10日自陽台墜落至1樓廣場死亡，自己後來要賣房時，仲介告訴他房屋涉及凶宅問題，因出租困難且出售嚴重貶值，對女房客的父母求償150萬元。

女房客父母抗辯稱，對女兒行為無法預料，退租時房東也沒有提出任何訴訟，押金也被收走。

台中地院指出，凶宅認定的重點，並非僅在行為發生地，死亡結果地也包含在內，若從建物專有部

分墜落，而未當場死亡，就算其後送醫死亡，仍難認屬於凶宅。

中院發現，女房客是否墜落後當場死亡，檢警相驗的卷宗卻記載不一，台中第六分局8月11日相驗初步調查報告書稱，女房客於救護人員到場時已無生命跡象，台中地檢署受理相驗聯絡事項記載，女房客未送醫。

但第六分局警員8月10日職務報告卻寫，救護人員將女房客送醫急救，經判定已無生命跡象；而醫院診斷證明記載，女子由救護車送至急診，到院前失去呼吸心跳，心肺復甦30分鐘仍無效。此外，台中地檢相驗屍體證明書、檢驗報告書中，將「死亡地點」記載為醫院。

中院認為，女房客墜樓是當場死亡、送醫急救路上死亡，還是到院後死亡，檢警記載不一，其死亡時間、地點仍有疑義，無從認定該房屋構成凶宅，認為房東求償無據，判處駁回。

※★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980