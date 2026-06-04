影／民間司法改革基金會提4點訴求 呼籲改善司法過勞

民間司法改革基金會曾於「減輕司法負擔、提升裁判品質」的修法草案中，建議將法官助理「草擬裁判書」的業務予以制度化。近來草案因獲立委提案而引起討論，並引發法官助理的擔憂。為擴大討論、保障法官助理的勞動權益，該草案的目的在於促進法院內專業分工，並同時呼籲司法院、各法院應重視法官助理的勞動權益，尊重司法人員之間的專業分工，才能在推動改革的過程中取得各方的協力，使過勞的司法現場可獲得整體的改善。

民間司法改革基金會提出4點訴求，呼籲司法院及各法院應重視與法官助理的溝通，積極正視並改善其勞動權益，才有辦法在推動改革時取得各方的協力。除「法官助理草擬裁判書之制度化」，尚有多項「減輕司法負擔」的立法倡議，也同時促請社會大眾共同關注，以改善過勞的司法環境，達到提升裁判品質的目標。