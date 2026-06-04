科技公司「積欠243萬多元」8年未繳！屏東分署祭出留置後負責人速籌款

屏東市某科技公司負責人陳男從8年前積欠健保費、勞保費、勞工退休金及營業稅等公法債務243萬多元，經健保署等單位移送行政執行署屏東分署強制執行，發現陳男有多筆大額工程款匯入逾1千多萬元，卻未繳稅，執行官通知訊問到案，認定陳男有能力繳卻不繳，留置移送法院聲請管收前，陳男速籌款後辦分期。

屏東分署行政執行官調查金流發現，負責人陳男在公司負有公法上金錢給付義務後，該公司銀行帳戶從2022年1月至2024年8月間，有多筆大額工程款匯入，每筆款項存入後短短幾天內，即遭陳男以密集提領現金、轉帳等方式提領一空，總支出金額高達1千多萬元，卻未用來清償所欠稅費。

行政執行官訊問資金流向，陳男雖承認提領款項，但辯稱款項均用於支付薪資、個人借貸及家庭開銷等，且無法提出相關資料佐證。行政執行官訊問後，認定陳男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，且有管收必要，當場宣告將其暫予留置。

陳男積欠金額243萬6081元。陳男遭留置後，在移送法院聲請管收前，經執行人員多方勸說，最後陳男提出當場繳納50萬元現金，其餘金額由其有資產的家屬出面簽擔保書辦理分期清償方案，經屏東分署及移送機關同意並火速籌款繳納後方獲釋放。

屏東分署呼籲，投保單位有責任幫受雇員工投保勞保、健保，及繳納應負擔之勞健保費用、提繳勞退費用，此外，民眾及企業對於滯納之稅捐、費用等公法上金錢給付義務，應依規定主動繳納，如有經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，切勿心存僥倖，企圖以脫產方式規避執行。