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台北車站無差別攻擊！41歲男踹打菲律賓籍3歲女童起訴求重刑
41歲男子李坤瑞日前在台北車站大廳涉嫌踢男子腹部，又無故徒手打3歲菲律賓籍女童、踹身體2次，李男遭逮捕後羈押獲准。台北地檢署今偵結，依傷害、成年人故意對兒童傷害等罪起訴，建請法院從重量刑。
起訴指出，李男4月25日在台北車站大廳，涉嫌無故踢路過陳姓男子腹部，17分鐘後又在大廳無故徒手打倒3歲菲律賓籍女童，又腳踹女童身體2次，女童母親見狀抱起女童，李甚至欲上前攻擊，幸好附近民眾阻止，李男才離去。
李男前科累累，今年4月15日涉嫌在松山車站地下一樓大廳遊蕩，不滿鄭姓女子擋住去路，直接出拳攻擊後離去，遭逮捕送辦。此次在台北車站大廳作案遭逮捕、聲押獲准。
檢方認定，李男在北車大廳隨機攻擊多位民眾，引起民眾恐慌，甚至無故攻擊與父母來台旅遊的菲律賓籍3歲女童，致其身心受創，亦傷害我國形象，犯罪情節嚴重；李男涉犯2罪，建請法院從重量刑。
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