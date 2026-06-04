「女神雕刻師」隆鼻鬧出人命...整形醫師陳威宇賠661萬 二審判決曝光

整形醫師陳威宇。圖翻攝自診所網頁 自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇7年前替湯姓男子隆鼻，未請麻醉專科醫師，反而與護理師蕭琪芬自行麻醉動刀，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，一審依違反醫師法判陳1年4月徒刑並宣告緩刑3年，須支付公庫88萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今改判陳1年5月徒刑並宣告緩刑3年，期間交付保護管束，一年內須支付公庫150萬元，並得參加5場次法治教育，可上訴。

另外，蕭琪芬一審依違反醫師法判刑10月、犯業務登載不實文書罪，處4月得易科罰金之刑，並宣告緩刑3年，期間交付保護管束，並支付公庫20萬元，接受3場法治教育課程。高院二審今駁回上訴，維持一審判決。

湯2019年3月4日下午1時許到診所花費14萬元接受隆鼻手術，未料下午3時許手術完成後不久，他身體出現異常高溫，體溫飆高至43.6度，送往馬偕醫院急救，到院前已無生命跡象，最終於隔天凌晨0時許因多重器官衰竭而宣告不治。

陳威宇起初否認犯行，指出術前麻醉評估已解釋步驟、風險，並由湯親自在麻醉同意書上簽名，且他具有醫師資格，本就可以執行麻醉醫療業務，醫審會鑑定也認為他使用的藥物、劑量都符合醫療常規，急救處置也沒有過失。

不過，法院審理期間，陳威宇和湯的家屬達成和解，並支付661萬元。法院認為，陳自恃經驗老道，因無知而低估麻醉併發症的監測、研判與及時處置，需仰賴高度精神專注與麻醉專業，未能及時發現異狀，發現後雖極力求援、搶救以試圖挽回，可惜為時過晚，導致憾事依然發生。

一審指出，陳起出雖飾詞狡辯，使審理時間長達6年，但最終與家屬和解，並經過偵審程序後，應知警惕，相信無再犯之虞，依違反醫師法判陳1年4月徒刑並宣告緩刑3年，須支付公庫88萬餘元，接受法治教育3場次。

檢察官上訴，高院認為上訴有理由，審酌陳威宇過失範圍擴大，且美容外科本質並非救助病患於生命與身體危難，與一般醫療行為有顯著差異，醫美診療收取相對高額自費，更應提供病人超出醫療場域、層級的相對給付。

高院指出，陳僅提供顧客醫療器材不足環境，且執行美容外科時，明知環境於有特殊事故時，難以進行相對應變、替代措施，無法提供適切急救，仍率而進行全身麻醉美容手術，行為違反醫療上必要的注意義務、逾越合理臨床專業裁量。

高院考量陳已負起相當賠償責任，因此仍宣告緩刑，但加重緩刑條件，改判陳1年5月徒刑並宣告緩刑3年，期間交付保護管束，一年內須支付公庫150萬元，並得參加5場次法治教育。