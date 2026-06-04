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新北無照狂飆男3萬罰鍰賴帳不繳 執行署使出扣薪絕招公司速速吐錢

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市張姓男子經常在桃園、台北等地無照狂飆、不打方向燈，也不參加道安講習，累計罰鍰達2.9萬元抵死不繳，行政執行署桃園分署日前收案後，清查張男名下是否有財產，見他在裝潢公司任職，直接對他任職的公司祭出扣押薪資與強制作戰，公司上月底幫他把罰鍰繳清。

桃園分署說，家在新北市樹林區的21歲張男，平時活動範圍遍及大台北與桃園地區，違規次數不少，2023年4月騎車行經桃園區長壽路，因超速高達40公里以上遭警方攔查舉發，由桃園市政府交通事件裁決處裁罰2000元；同年11月，他又在新北市新莊區因轉彎未打方向燈被開罰1200元。

詎料，張男非但未吸取教訓，2024年3月在台北市大同區又被逮到5年內第2次無照駕駛，當場遭重罰2萬4000元，加上他屢次無故缺席道路交通安全講習被罰1800元，欠款累計達2萬9000元。

由於張男在收受各式罰單後始終採取裝死態度、拒不繳納，桃園市交通事件裁決處於是從2025年4月起，陸續將案件移送行政執行署桃園分署強制執行；桃園分署收案後迅速展開清查，發現張男名下雖無顯著財產，但在某裝潢公司上班，去年6月向該公司發出扣押命令，要求扣押張男每月三分之一的薪資，並於今年1月核發收取命令。

裝潢公司收到執行署公文雖無提出異議，卻也遲遲未將扣留的薪資上繳，桃園分署見狀，隨即於今年3月再度發函警告該公司，表明若再不依法解繳張男的薪水，分署將會直接對裝潢公司的財產發動強制執行；雇主見風頭不對，為避免公事包被貼上封條或公司帳戶遭凍結，上月底將張男積欠的2萬9000元罰鍰一次匯款結清。

桃園分署強調，為貫徹行政院「五打七安」政策並維護大眾道路安全，針對此類交通違規與欠繳牌照稅的案件將持續加強執法。分署同時呼籲所有汽機車駕駛人，切勿心存僥倖挑戰法律底線，若收到繳款通知應在期限內自行繳納，否則一旦名下財產、薪資甚至連累任職公司遭到查扣，後悔都來不及。

新北年輕張男無照駕駛又愛飆車違規，近2年罰單累計近3萬元卻都賴帳不繳，執行署桃園分署收案後，向他工作的公司發出扣薪三分之一命令，公司遲未上繳，直到桃園分署再度去函，若不解繳，依法逕向該公司執行，嚇得老闆趕緊把張男的罰鍰以匯款方式全數繳清。圖／桃園分署提供
新北年輕張男無照駕駛又愛飆車違規，近2年罰單累計近3萬元卻都賴帳不繳，執行署桃園分署收案後，向他工作的公司發出扣薪三分之一命令，公司遲未上繳，直到桃園分署再度去函，若不解繳，依法逕向該公司執行，嚇得老闆趕緊把張男的罰鍰以匯款方式全數繳清。圖／桃園分署提供

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