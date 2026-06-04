國安局前組長劉冠軍涉貪逃亡「時效期滿」不起訴　偵查中變價追回1.9億元

國安局出納組前組長、上校劉冠軍多年前侵占專案經費孳息1.9億元，因追訴權時效期滿不起訴，士林地檢署指出，檢方向法院聲請單獨宣告沒收後，囑託行政執行署辦理變價拍賣及追徵程序，將扣獲股票、不動產拍出，追回1.9億元，徹底剝奪犯罪不法利得。

檢方指出，劉冠軍1994年至2000年間侵占專案經費孳息1億9220萬7元，涉犯貪污治罪條例侵占公有財物罪嫌，是無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，依修正前刑法第80條第1項第1款、第83條規定，加計因通緝而停止計算的追訴權時效期間為25年。

劉冠軍犯罪行為終了時間為2000年5月22日，因其逃匿發布通緝致偵查程序不能繼續， 經計算加計停止期間之追訴權時效25年及偵查期間85日後，追訴權時效已於2025年8月14日期滿，檢方依刑事訴訟法規定，不起訴處分。

不過，針對本案巨大不法利得，士林地檢署在偵查中向士林地院聲請單獨宣告沒收獲准，囑託行政執行署士林分署變價拍賣劉冠軍名下股票，包含聯電19萬837股、台積電20萬8309股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股等，拍賣得款1億4081萬879元；加上劉冠軍銀行存款1257萬98元，共追徵1億5338萬911元。

不動產部分，檢方將劉冠軍以犯罪所得3815萬5000元購買、位於台北市的不動產，囑託行政執行署拍賣，2023年7月以4217萬5000元拍定。

士林地檢署表示，檢方透過偵查中變價拍賣程序，追徵價額共1億9555萬5977元；感謝行政執行署協助，未來將持續落實沒收及追徵制度，強化偵查中查扣變價機制，澈底剝奪犯罪不法利得，保障國家及被害人權益，維護司法公信與社會公義。