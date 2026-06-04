快訊

國民黨今年大選現危機？馬英九風波恐成民進黨選戰籌碼

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

聽新聞
0:00 / 0:00

國安局前組長劉冠軍涉貪逃亡「時效期滿」不起訴　偵查中變價追回1.9億元

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國安局出納組前組長、上校劉冠軍多年前侵占專案經費孳息1.9億元，因追訴權時效期滿不起訴，士林地檢署指出，檢方向法院聲請單獨宣告沒收後，囑託行政執行署辦理變價拍賣及追徵程序，將扣獲股票、不動產拍出，追回1.9億元，徹底剝奪犯罪不法利得。

檢方指出，劉冠軍1994年至2000年間侵占專案經費孳息1億9220萬7元，涉犯貪污治罪條例侵占公有財物罪嫌，是無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，依修正前刑法第80條第1項第1款、第83條規定，加計因通緝而停止計算的追訴權時效期間為25年。

劉冠軍犯罪行為終了時間為2000年5月22日，因其逃匿發布通緝致偵查程序不能繼續， 經計算加計停止期間之追訴權時效25年及偵查期間85日後，追訴權時效已於2025年8月14日期滿，檢方依刑事訴訟法規定，不起訴處分。

不過，針對本案巨大不法利得，士林地檢署在偵查中向士林地院聲請單獨宣告沒收獲准，囑託行政執行署士林分署變價拍賣劉冠軍名下股票，包含聯電19萬837股、台積電20萬8309股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股等，拍賣得款1億4081萬879元；加上劉冠軍銀行存款1257萬98元，共追徵1億5338萬911元。

不動產部分，檢方將劉冠軍以犯罪所得3815萬5000元購買、位於台北市的不動產，囑託行政執行署拍賣，2023年7月以4217萬5000元拍定。

士林地檢署表示，檢方透過偵查中變價拍賣程序，追徵價額共1億9555萬5977元；感謝行政執行署協助，未來將持續落實沒收及追徵制度，強化偵查中查扣變價機制，澈底剝奪犯罪不法利得，保障國家及被害人權益，維護司法公信與社會公義。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

國安局 劉冠軍

延伸閱讀

獨／動手了！民進黨大老吳乃仁欠台糖1.7億不還 法官下令拘提

撲空！辦案人員上午赴民進黨大老吳乃仁北市住處 人不在家拘提無著

收容人待遇／羈押程序反覆且煎熬 司改會：上級法院應負起責任

潛逃美國7年「太陽花女神」劉喬安今押返台 5地檢署等她歸案

相關新聞

「女神雕刻師」隆鼻鬧出人命...整形醫師陳威宇賠661萬 二審判決曝光

自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇7年前替湯姓男子隆鼻，未請麻醉專科醫師，反而與護理師蕭琪芬自行麻醉動刀，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，一審依違反醫師法判陳1年4月徒刑並宣告緩刑3年，須支付公庫88萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今改判陳1年5月徒刑並宣告緩刑3年，期間交付保護管束，一年內須支付公庫550萬元，並得參加5場次法治教育，可上訴。

家暴男酒後持鐵鎚恐嚇父母 「未完成戒酒門診」違保護令判拘役30天

林男酒後僅因細故與父母吵架，持鐵鎚作勢要攻擊，幸鄰居發現通報警察，法官依恐嚇判他有期徒刑2月確定。另依民事通常保護令，林男必須完成酒精戒癮門診治療6個月，1年內完成每2周1次的處遇計畫。林男卻對衛生局通知置若罔聞，多次未按時前往，法官再依違反保護令判他拘役30日，可易科罰金。

國安局前組長劉冠軍涉貪逃亡「時效期滿」不起訴　偵查中變價追回1.9億元

國安局出納組前組長、上校劉冠軍多年前侵占專案經費孳息1.9億元，因追訴權時效期滿不起訴，士林地檢署指出，檢方向法院聲請單獨宣告沒收後，囑託行政執行署辦理變價拍賣及追徵程序，將扣獲股票、不動產拍出，追回1.9億元，徹底剝奪犯罪不法利得。

獨／台中建商辦都更驚傳涉詐貸2億遭搜索...副總千萬元交保

台中地檢署偵辦某建設公司涉嫌詐貸案，查出公司因辦理北區中清路一處占地約900平方公尺的都市更新，疑為籌措資金涉嫌以不實財報等向銀行詐貸2億多元，檢調2日發動搜索，帶回李姓副總漏夜複訊後，依違反銀行法等命她1000萬元交保，李昨湊足保金獲釋，全案不排除向上追查。

大學講師變駭客 撰寫爬蟲程式入侵「小白機」違法蒐個資10萬交保

知名房仲林聿暐勾結社區保全，以現金或抵債方式取得住戶個資，再彙整成「小白機」賣給車貸仲介牟利，今年初被檢方聲押禁見獲准；令人想不到的是，林男持有龐大資料的小白機，竟遭東華大學講師楊舜博以爬蟲程式入侵，並蒐集下載許多資料，調查局資安站昨天搜索約談楊男到案，台北地檢署認為楊男無故蒐集他人個資，訊後依違反個資法諭令10萬交保。

新北無照狂飆男3萬罰鍰賴帳不繳 執行署使出扣薪絕招公司速速吐錢

新北市張姓男子經常在桃園、台北等地無照狂飆、不打方向燈，也不參加道安講習，累計罰鍰達2.9萬元抵死不繳，行政執行署桃園分署日前收案後，清查張男名下是否有財產，見他在裝潢公司任職，直接對他任職的公司祭出扣押薪資與強制作戰，公司上月底幫他把罰鍰繳清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。