台中女酒精中毒暴斃 ！男友怕通緝曝光竟遺棄...親姐到場目睹冰冷遺體

台中鄭姓男子和楊姓女子喝酒，見她嘔吐醉倒床上、叫喚沒反應，鄭卻擔心自己通緝身分曝光，沒報案或通知救護人員就獨自逃跑，直到楊的姊姊到場目睹妹妹冰冷遺體，法醫解剖發現楊女酒精中毒致死；法院認為，鄭漠視女友不適導致死亡，依遺棄致死罪判他8月徒刑，可上訴。

檢警調查，鄭男和楊女同住西屯區租屋處，鄭2022年6月29日下午1點多發現楊酒後倒臥床上呈現睡姿，且床上還有其嘔吐物，鄭見狀用手搖喚楊都沒清醒。

檢方查，鄭客觀上應能預見，當時楊女因酒醉嘔吐陷於無自救力的處境，且當時只有他能即時施以救護，但鄭卻因顧忌自己通緝犯身分，沒有立即打119或報警，僅透過朋友聯繫楊女的姊姊後，就將租屋處磁扣交付管理室並逃逸，將楊女遺棄屋內。

楊的姊姊當晚7點多到場，見妹妹倒在床上馬上報案，但消防評估發現楊女已經「明顯死亡」，法醫解剖認定她急性酒精中毒，引起嘔吐、昏迷而中毒休。

檢方訊時，鄭坦承6月28日起和楊女一起喝酒，直到29日中午12點多見楊叫不醒，因擔心自己通緝犯身分才沒報案，只聯繫楊女的姊姊，當先下午3點多還沒等到楊姊回覆，他就先行離去；楊姊也證稱，接到鄭來電稱妹妹一直吐。

檢方偵結依遺棄致死罪嫌起訴鄭，並請法院審酌，鄭男和楊女是男女朋友關係，鄭目擊楊酒醉身體極度不適狀態，仍擔心自己通緝曝光，未為即時救護而發生憾事，罪行非輕，應量處適之刑。

台中地院審酌，鄭發現楊身體狀況有異，仍漠然置之、未予施救，終致楊因急性酒精中毒而不治死亡，造成無可挽回生命流逝，且本案審理中，鄭又多次不到庭，經兩度通緝才到案並因另案入監後才坦承，依遺棄無自救力之人因而致人於死，判鄭8月徒刑。

消防救護示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

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