立院肢體衝突！王鴻薇、林楚茵互控傷害被訴 向法院請假明不出庭

國民黨區域立委王鴻薇、民進黨不分區立委林楚茵於2年前立法院審議選罷法案時發生肢體衝突，2人互控傷害罪一併被訴；台北地院排庭期明上午傳喚2人出庭，據知，2人已向法院請假，法官取消庭期，將延後安排時間審理。

2024年7月8日上午內政委員會原定在立法院201會議室審查選罷法修正案，王鴻薇、林楚茵為搶佔主席台爆發激烈拉扯，衝突過後雙方互控傷害。

林楚茵當天下午持驗傷單到台北地檢署控告王鴻薇涉嫌傷害，表示王導致她下巴有約5公分的撕裂傷，右手腕也受傷，王鴻薇認為，是立委徐巧芯被民進黨立委賴惠員勒住脖子，她想幫忙卻被林楚茵打，也告林楚茵傷害。

檢察官偵查認定，王、李2人均有動手且造成對方受傷，今年2月依傷害罪將她們起訴，由台北地院審理。

民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片