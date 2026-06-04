獨／台中建商辦都更驚傳涉詐貸2億遭搜索...副總千萬元交保

台中地檢署偵辦某建設公司涉嫌詐貸案，查出公司因辦理北區中清路一處占地約900平方公尺的都市更新，疑為籌措資金涉嫌以不實財報等向銀行詐貸2億多元，檢調2日發動搜索，帶回李姓副總漏夜複訊後，依違反銀行法等命她1000萬元交保，李昨湊足保金獲釋，全案不排除向上追查。

據了解，該建設公司辦理北區中清路段一處核心地段的都市更新案，周邊鄰近多間學校、商圈，目前仍處於土地整合階段。

由於現地為屋齡40年以上，一共近百戶的老舊社區，占地近900平方公尺，早期建物耐震、消防設備不足，前後已舉辦公聽會，建商也預計都更後於現地蓋地上11樓、地下3樓，一共2棟的全新住宅大樓。

檢調近日獲報，建商2021年間卻疑似以不實財務、墊高交易數字等，涉嫌向銀行詐貸2億多元資金，2日指揮調查局等單位兵分多路搜索，查扣相關帳冊、交易資料，並將公司李姓副總帶回。

台中地檢署複訊後，認定李女等人涉嫌銀行法、偽造文書等嫌疑重大，但考量無羈押必要，3日凌晨諭知她1000萬元交保，李昨下午湊足千萬元保金，已交保獲釋。