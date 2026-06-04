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家暴男酒後持鐵鎚恐嚇父母 「未完成戒酒門診」違保護令判拘役30天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

林男酒後僅因細故與父母吵架，持鐵鎚作勢要攻擊，幸鄰居發現通報警察，法官依恐嚇判他有期徒刑2月確定。另依民事通常保護令，林男必須完成酒精戒癮門診治療6個月，1年內完成每2周1次的處遇計畫。林男卻對衛生局通知置若罔聞，多次未按時前往，法官再依違反保護令判他拘役30日，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，113年4月30日中午林男僅因細故，不思理性溝通解決，持鐵器械作勢，先後恐嚇父母2人，致2人均對其身體、生命之安全產生憂慮，考量他坦承犯行，父母也不願意提告，法官判決判林男有期徒刑2月，並駁回上訴確定。

針對林男家庭暴力行為，法院家事法庭113年8月核發民事通常保護令，要求林男應完成酒精戒癮門診治療6個月，每2周1次的處遇計畫，並應於1年內完成。

但林男接獲基隆市衛生局於113年9月、113年10月、114年2月、114年7月以掛號完成通知他前往醫院掛號看診，接受酒精戒癮門診治療，迄至保護令所定期限114年8月20日止，他仍未完成加害人處遇計畫而違反保護令。

法官說，林男經警員到場執行保護令告誡，已明確知悉保護令裁定其應完成酒精戒癮門診治療，但仍無視完成加害人處遇計畫之重要性而未遵期完成。林男坦承犯行，但迴避處遇社工的提醒，多次消極未領受基隆市衛生局的函文，至114年8月9日才領114年7月15日的通知，亦無任何積極作為，仍辯稱不知須完成酒精戒癮門診治療，犯後態度不佳。

法官審理指出，林男先前因妨害自由案件判決判處有期徒刑2月，並經法院回上訴確定，5年內曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，不符合刑法第74條規定，不宣告緩刑。

<a href='/search/tagging/2/家暴' rel='家暴' data-rel='/2/103658' class='tag'><strong>家暴</strong></a>男酒後持鐵鎚恐嚇父母 未完成戒酒門診違保護令判拘役30天。記者游明煌／攝影
家暴男酒後持鐵鎚恐嚇父母 未完成戒酒門診違保護令判拘役30天。記者游明煌／攝影

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保護令 恐嚇 父母 家暴

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