大學講師變駭客 撰寫爬蟲程式入侵「小白機」違法蒐個資10萬交保

知名房仲林聿暐勾結社區保全，以現金或抵債方式取得住戶個資，再彙整成「小白機」賣給車貸仲介牟利，今年初被檢方聲押禁見獲准；令人想不到的是，林男持有龐大資料的小白機，竟遭東華大學講師楊舜博以爬蟲程式入侵，並蒐集下載許多資料，調查局資安站昨天搜索約談楊男到案，台北地檢署認為楊男無故蒐集他人個資，訊後依違反個資法諭令10萬交保。

據了解，楊舜博是國立東華大學資訊工程學系講師，教授程式設計課程，也在通識中心教授初級程式設計，對程式設計有相當程度專業，擅長高度客製化的軟體開發，也是撰寫爬蟲程式的高手。

東華大學資工系在國際上具備一定的學術地位與競爭力，2023年5月，美國德州薩姆休斯頓大學理工學院師生共16人拜會東華大學，並與東華大學理工學院簽署合作意向書，由楊舜博當時是接待人之一。2026年5月，雙方正式簽署1+1雙聯碩士學位合作協議，象徵雙方已由學院層級交流深化至實質學位合，沒想到楊舜博卻涉及駭客遭檢調約談。

據調查，林聿暐是雙北地區知名房仲，他過去與溫姓前房仲勾結，由溫男編寫號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），裡面包含姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等資料，藉此開發隱性客戶，林聿暐為此被判刑4月，緩刑2年。

2023年起，林聿暐與不少大型社區保全人員合作，平均以5000元代價，包裹式購買社區住戶資料，也有保全積欠林男款項，索性用交付個資來「抵債」，林男有時也會上暗網購買個資，最後將資歷彙整，透過同業介紹買家來購買，林男會給中人5000元佣金作為介紹費，由於林男的雲端資料高達上億筆，調查局分別於今年1月與3月發動2波約談行動。

只不過，林聿暐費盡心思編寫的「小白機」，竟被資安高手楊舜博用爬蟲程式破解，楊男不僅成功入侵資料庫，且未花分毫就取得大量寶貴個資。調查局資安站3日對楊男進行搜索，查扣手機、電磁紀錄等證物，釐清有無販售行為。