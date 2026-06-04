快訊

大學講師變駭客 撰寫爬蟲程式入侵「小白機」違法蒐個資

旱象有解？ 粉專：強降雨重頭戲「這天」登場 中南部防範豪雨成災

「金飯碗」掉漆 台銀變好考 錄取率從個位數衝18％

聽新聞
0:00 / 0:00

大學講師變駭客 撰寫爬蟲程式入侵「小白機」違法蒐個資10萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名房仲林聿暐勾結社區保全，以現金或抵債方式取得住戶個資，再彙整成「小白機」賣給車貸仲介牟利，今年初被檢方聲押禁見獲准；令人想不到的是，林男持有龐大資料的小白機，竟遭東華大學講師楊舜博以爬蟲程式入侵，並蒐集下載許多資料，調查局資安站昨天搜索約談楊男到案，台北地檢署認為楊男無故蒐集他人個資，訊後依違反個資法諭令10萬交保。

據了解，楊舜博是國立東華大學資訊工程學系講師，教授程式設計課程，也在通識中心教授初級程式設計，對程式設計有相當程度專業，擅長高度客製化的軟體開發，也是撰寫爬蟲程式的高手。

東華大學資工系在國際上具備一定的學術地位與競爭力，2023年5月，美國德州薩姆休斯頓大學理工學院師生共16人拜會東華大學，並與東華大學理工學院簽署合作意向書，由楊舜博當時是接待人之一。2026年5月，雙方正式簽署1+1雙聯碩士學位合作協議，象徵雙方已由學院層級交流深化至實質學位合，沒想到楊舜博卻涉及駭客遭檢調約談。

據調查，林聿暐是雙北地區知名房仲，他過去與溫姓前房仲勾結，由溫男編寫號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），裡面包含姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等資料，藉此開發隱性客戶，林聿暐為此被判刑4月，緩刑2年。

2023年起，林聿暐與不少大型社區保全人員合作，平均以5000元代價，包裹式購買社區住戶資料，也有保全積欠林男款項，索性用交付個資來「抵債」，林男有時也會上暗網購買個資，最後將資歷彙整，透過同業介紹買家來購買，林男會給中人5000元佣金作為介紹費，由於林男的雲端資料高達上億筆，調查局分別於今年1月與3月發動2波約談行動。

只不過，林聿暐費盡心思編寫的「小白機」，竟被資安高手楊舜博用爬蟲程式破解，楊男不僅成功入侵資料庫，且未花分毫就取得大量寶貴個資。調查局資安站3日對楊男進行搜索，查扣手機、電磁紀錄等證物，釐清有無販售行為。

國立東華大學資工系講師楊舜博撰寫爬蟲程式入侵「小白機」，昨天被調查局搜索約談到案，檢方依違反個資法諭令10萬交保。記者張宏業／攝影
國立東華大學資工系講師楊舜博撰寫爬蟲程式入侵「小白機」，昨天被調查局搜索約談到案，檢方依違反個資法諭令10萬交保。記者張宏業／攝影

房仲 東華大學

延伸閱讀

警遭詐10多萬 偷查自己金流反而觸法

影／涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 水房老闆300萬、名律師100萬交保

太子集團洗錢追「OJBK」錢包上游 鳳玖企業社負責人送辦

太子集團案外案 知名律師張秉鈞涉洗錢遭逮

相關新聞

選前究責…安泰醫院大火 屏地檢從緩起訴改起訴蘇清泉

屏東東港安泰醫院前年大火釀九死，燒出違建、申報不實問題，屏東地檢署原對醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等四人處分緩起訴，高雄高分檢發回續查，屏檢近日偵結，起訴蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、鄭姓水電設備士、郭姓安檢師。檢方指醫院長期漠視公安，現場仍存有安全疑慮，建請法院判決前，檢視防火安全是否通盤改善。

美濃大峽谷條款 盜採砂石營利可關5年罰5千萬

立法院經濟委員會昨天初審通過被形容為「美濃大峽谷條款」的土石採取法修正草案，只要未經許可採取土石，最高可處兩千五百萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂五年以下有期徒刑，得併科上限五千萬元罰金，若因此致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科一億元罰金。

大學講師變駭客 撰寫爬蟲程式入侵「小白機」違法蒐個資10萬交保

知名房仲林聿暐勾結社區保全，以現金或抵債方式取得住戶個資，再彙整成「小白機」賣給車貸仲介牟利，今年初被檢方聲押禁見獲准；令人想不到的是，林男持有龐大資料的小白機，竟遭東華大學講師楊舜博以爬蟲程式入侵，並蒐集下載許多資料，調查局資安站昨天搜索約談楊男到案，台北地檢署認為楊男無故蒐集他人個資，訊後依違反個資法諭令10萬交保。

角逐屏東縣長恐受大火案起訴衝擊 蘇清泉：誠懇面對

東港安泰醫院創辦人蘇清泉是國民黨不分區立委，今年要三度代表國民黨角逐屏東縣長，醫院大火釀九死案，蘇遭檢方依違反建築法起訴後，全案進入司法審理，恐成日後選戰攻防焦點。蘇清泉說，會誠懇面對司法，希望不要有政治力介入。

警遭詐10多萬 偷查自己金流反而觸法

台北市警松山分局王姓偵查佐三年前遭詐團「威秀影城假客服」話術騙走十多萬元，他因自己是刑警，報案後為了解金流狀況，利用職務之便登入警政資訊系統，虛偽填入「偵辦毒品案」查詢自己的個資，涉犯偽造文書罪，台北地檢署今偵結，處分緩起訴，期間一年。

2度獲報未安置 2歲女童遭虐死

台中市林姓男子涉長期徒手毆打、丟進洗衣機、吹風機燒燙等方式，凌虐楊姓同居女友的二歲女兒，楊女知情卻消極不作為、延誤就醫，導致親生女兒枉死，檢方偵結依凌虐幼童致死、過失致死罪起訴二人，林男昨移審法院接續羈押禁見，將由國民法官審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。