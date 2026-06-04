警遭詐10多萬 偷查自己金流反而觸法

台北市警松山分局王姓偵查佐三年前遭詐團「威秀影城假客服」話術騙走十多萬元，他因自己是刑警，報案後為了解金流狀況，利用職務之便登入警政資訊系統，虛偽填入「偵辦毒品案」查詢自己的個資，涉犯偽造文書罪，台北地檢署今偵結，處分緩起訴，期間一年。

松山分局表示，將持續強化員警法紀教育與內部資安查核，嚴禁非因公查詢，員警若違法違紀，絕不護短，以維警譽。

王姓偵查佐是威秀影城會員，當年接到「客服」詐騙電話，對方佯稱會員資格遭誤設，若未依指示操作將自動扣款，王信以為真，依指示操作，結果帳戶十多萬元「轉走」，驚覺上當而報案。

王為了追查遭詐騙的金流，擅自登入警政資訊系統查詢，並填寫「偵辦毒品案」虛假事由來查自己個資，之後遭稽查發現涉犯偽造文書罪。

台北地檢署認為王姓偵查佐犯後態度良好，且未涉及他人個資查詢或外洩，予以緩起訴一年，支付國庫五萬元。

本案起因於二○二三年威秀影城爆發大規模個資外洩案，當時約有五十萬筆會員資料外流，詐團取得被害人姓名、電話及身分證字號後，偽裝成客服行騙，導致上百名會員遭誘騙轉帳，王即是該波受害者之一。

松山分局表示，分局同年九月間透過內部自檢自查機制，發現王違反警政資訊系統使用規定，已依規定核予行政懲處，並主動移請北檢偵辦。