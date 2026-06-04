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角逐屏東縣長恐受大火案起訴衝擊 蘇清泉：誠懇面對

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東報導

國民黨立委<a href='/search/tagging/2/蘇清泉' rel='蘇清泉' data-rel='/2/142094' class='tag'><strong>蘇清泉</strong></a>昨表示，他一定全力配合司法，但希望不要有政治力介入。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委蘇清泉昨表示，他一定全力配合司法，但希望不要有政治力介入。記者潘俊宏／攝影

東港安泰醫院創辦人蘇清泉是國民黨不分區立委，今年要三度代表國民黨角逐屏東縣長，醫院大火釀九死案，蘇遭檢方依違反建築法起訴後，全案進入司法審理，恐成日後選戰攻防焦點。蘇清泉說，會誠懇面對司法，希望不要有政治力介入。

力拚連任的民進黨籍屏東縣長周春米，將二度與蘇清泉交手。周春米說，尊重司法，此案促成大眾對公共安全的要求，縣府也責無旁貸。縣府城鄉發展處表示，針對全縣廿三家醫院清查，廿二家有違建，像是頂樓加蓋、車棚等各種違建樣態，持續列管追蹤，仍有十三家未改善，已再次限期改善，並通知未改善者將加重裁罰，第二次可開罰十二萬元。

蘇清泉說，事發當時山陀兒颱風侵襲屏東，醫院面對風災與火警的複合式災害，勇敢面對且全力善後，與死者家屬、傷者全數和解。違建部分，醫院依衛生福利部與屏東縣政府、衛生局、消防局等單位指導，以最快速度拆除違建，絕無懈怠推諉。

針對目前的違建，蘇清泉辦公室表示「能拆都已拆」。

地方人士分析，案件只是起訴，還未判刑，對年底選情影響應有限，雖然不少正在進行中的司法案件，選舉中容易政治化，但通常是信者恆信、不信者恆不信，不同立場、不同政黨都有不同的解讀，淪為口水戰。

藍營縣議員陳揚說，檢方在這個時機點起訴「耐人尋味」；藍營民代參選人則認為，對整體士氣有影響，恐成為攻擊目標，但也有可能激起支持者「危機感」，指對手用政治影響司法，反讓藍營更團結。綠營支持者認為，檢方一開始給予緩起訴才讓人驚訝，選戰不到最後，都不能掉以輕心。

蘇清泉 屏東 周春米

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