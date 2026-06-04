聽新聞
0:00 / 0:00

選前究責 安泰醫院大火 屏地檢從緩起訴改起訴蘇清泉

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東報導

屏東東港安泰醫院前年大火釀九死，燒出違建、申報不實問題，屏東地檢署原對醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等四人處分緩起訴，高雄高分檢發回續查，屏檢近日偵結，起訴蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、鄭姓水電設備士、郭姓安檢師。檢方指醫院長期漠視公安，現場仍存有安全疑慮，建請法院判決前，檢視防火安全是否通盤改善。

二○二四年十月三日上午七時許，正值山陀兒颱風侵台，大火造成安泰醫院王姓水電設備士和八名患者罹難。檢方查出起火點在動力中心，違建率高達百分之三三○○，全院違建率為百分之四十七點二。

屏東地檢署去年八月偵結，認為蘇清泉等人坦認犯罪且深表悔悟，偵查中與全部死者家屬達成和解，處分緩起訴。高雄高分檢去年十月發回續查，屏檢偵辦九個月，近日依違反建築法、過失致死、偽造文書等罪嫌起訴蘇清泉等四人。

起訴指出，此案涉及公益且危害重大，不是個別金錢賠償就能彌補、評價犯行，安泰醫院輕忽建築建造及管理過程良窳，攸關人民生命、身體、財產安全，擴建時未守法，長達十多年不實申報，違反建築法違失重大，涉及多人生命權及社會公共安全，與個別被害人傷亡不能同視，也不是對個別被害人金錢賠償所能全盤彌補。

檢方指出，今年三月履勘，醫院Ｄ棟大樓違建雖拆除，但A、B、C 棟連通違章建築仍存在，仍有民眾在座椅休息，雖未作為門診與病房使用，但仍是就醫民眾使用空間，也是醫院人員工作場域，存有安全疑慮。而關鍵防火間隔仍失效，恐重演火災發生時「空間未阻隔、火勢易延燒」安全漏洞，公安與危險控制等風險持續。

檢方今年四月訊問鄭姓水電設備士，鄭說醫院雖有用電準則，但實際上沒有說要一定怎麼做。檢方指出，鄭對相關準則茫然無知，用電疏失導致重大火災，一年多後仍未痛定思痛，難認有改過。

慘案發生迄今超過一年七個月，安泰醫院自陳要到今年八月才能逐步拆除現存違章，檢察官認為蘇清泉等遲未整改，可見他們對排除公安潛在風險欠缺導正決心。

屏檢認為是因長期漠視公共安全，才導致死傷慘重，蘇清泉等人主觀惡性與怠忽程度重大，而現場仍有安全疑慮，法官在判決應檢視現場防火安全是否已全面改善，再量處適當之刑。

國民黨 山陀兒颱風 蘇清泉

延伸閱讀

安泰醫院大火釀9死起訴蘇清泉 屏檢：漠視公安、現場存安全疑慮

獨／東港安泰醫院大火奪9命 屏檢重啟偵辦後起訴蘇清泉等4人

廠商代刀 中榮挨罰神外住院停約3月

精舍命案王薀押500天身心無法負荷 律師批北院急「甩鍋二審」不合法

相關新聞

男賣場玩殺蟲劑燒出大災情 判6月吞97萬賠償才開始…8產險聯手討3.7億

郭姓男子前年12月間凌晨在家樂福中原店拿殺蟲劑朝打火機火焰噴射把玩，未確認火勢熄滅便離開釀災，郭刑事部分判刑6月確定，後續民事求償接踵而至，除新光產險已獲判97萬餘元外，另有8家產險公司聯手追討3億7835萬餘元，天價賠償責任尚待司法釐清。

詐領市府補助款、侵占捐款、關說收賄 前新北議員黃俊哲羈押禁見

民進黨前新北市議員黃俊哲涉嫌於議員任內，以人頭協會詐領市府長照補助款、侵占公益捐款及收賄為特定業者關說，新北地檢署昨指揮廉政署兵分18路搜索、約談，訊後依共同加重詐欺、偽造文書、洗錢、公益侵占及公務員收賄等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

精舍命案王薀押500天身心無法負荷 律師批北院急「甩鍋二審」不合法

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死等罪判刑12年，案件上訴，台灣高等法院今開庭訊問，王薀期盼交保「身心無法負荷」，法院仍裁定羈押3個月。

選前究責 安泰醫院大火 屏地檢從緩起訴改起訴蘇清泉

屏東東港安泰醫院前年大火釀九死，燒出違建、申報不實問題，屏東地檢署原對醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等四人處分緩起訴，高雄高分檢發回續查，屏檢近日偵結，起訴蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、鄭姓水電設備士、郭姓安檢師。檢方指醫院長期漠視公安，現場仍存有安全疑慮，建請法院判決前，檢視防火安全是否通盤改善。

角逐屏東縣長恐受大火案起訴衝擊 蘇清泉：誠懇面對

東港安泰醫院創辦人蘇清泉是國民黨不分區立委，今年要三度代表國民黨角逐屏東縣長，醫院大火釀九死案，蘇遭檢方依違反建築法起訴後，全案進入司法審理，恐成日後選戰攻防焦點。蘇清泉說，會誠懇面對司法，希望不要有政治力介入。

警遭詐10多萬 偷查自己金流反而觸法

台北市警松山分局王姓偵查佐三年前遭詐團「威秀影城假客服」話術騙走十多萬元，他因自己是刑警，報案後為了解金流狀況，利用職務之便登入警政資訊系統，虛偽填入「偵辦毒品案」查詢自己的個資，涉犯偽造文書罪，台北地檢署今偵結，處分緩起訴，期間一年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。