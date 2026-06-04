選前究責 安泰醫院大火 屏地檢從緩起訴改起訴蘇清泉

屏東東港安泰醫院前年大火釀九死，燒出違建、申報不實問題，屏東地檢署原對醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等四人處分緩起訴，高雄高分檢發回續查，屏檢近日偵結，起訴蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、鄭姓水電設備士、郭姓安檢師。檢方指醫院長期漠視公安，現場仍存有安全疑慮，建請法院判決前，檢視防火安全是否通盤改善。

二○二四年十月三日上午七時許，正值山陀兒颱風侵台，大火造成安泰醫院王姓水電設備士和八名患者罹難。檢方查出起火點在動力中心，違建率高達百分之三三○○，全院違建率為百分之四十七點二。

屏東地檢署去年八月偵結，認為蘇清泉等人坦認犯罪且深表悔悟，偵查中與全部死者家屬達成和解，處分緩起訴。高雄高分檢去年十月發回續查，屏檢偵辦九個月，近日依違反建築法、過失致死、偽造文書等罪嫌起訴蘇清泉等四人。

起訴指出，此案涉及公益且危害重大，不是個別金錢賠償就能彌補、評價犯行，安泰醫院輕忽建築建造及管理過程良窳，攸關人民生命、身體、財產安全，擴建時未守法，長達十多年不實申報，違反建築法違失重大，涉及多人生命權及社會公共安全，與個別被害人傷亡不能同視，也不是對個別被害人金錢賠償所能全盤彌補。

檢方指出，今年三月履勘，醫院Ｄ棟大樓違建雖拆除，但A、B、C 棟連通違章建築仍存在，仍有民眾在座椅休息，雖未作為門診與病房使用，但仍是就醫民眾使用空間，也是醫院人員工作場域，存有安全疑慮。而關鍵防火間隔仍失效，恐重演火災發生時「空間未阻隔、火勢易延燒」安全漏洞，公安與危險控制等風險持續。

檢方今年四月訊問鄭姓水電設備士，鄭說醫院雖有用電準則，但實際上沒有說要一定怎麼做。檢方指出，鄭對相關準則茫然無知，用電疏失導致重大火災，一年多後仍未痛定思痛，難認有改過。

慘案發生迄今超過一年七個月，安泰醫院自陳要到今年八月才能逐步拆除現存違章，檢察官認為蘇清泉等遲未整改，可見他們對排除公安潛在風險欠缺導正決心。

屏檢認為是因長期漠視公共安全，才導致死傷慘重，蘇清泉等人主觀惡性與怠忽程度重大，而現場仍有安全疑慮，法官在判決應檢視現場防火安全是否已全面改善，再量處適當之刑。