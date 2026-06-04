2度獲報未安置 2歲女童遭虐死

台中2歲女童慘遭虐死，檢方依凌虐致死起訴林姓男子，另依過失致死起訴楊姓生母。記者曾健祐／攝影

台中市林姓男子涉長期徒手毆打、丟進洗衣機、吹風機燒燙等方式，凌虐楊姓同居女友的二歲女兒，楊女知情卻消極不作為、延誤就醫，導致親生女兒枉死，檢方偵結依凌虐幼童致死、過失致死罪起訴二人，林男昨移審法院接續羈押禁見，將由國民法官審理。

檢警調查，楊女帶著二歲女兒二○二五年十月起，與四十四歲林男同居，同年十一月，林男頻繁對女童施暴，曾將女童丟入洗衣機、關進衣櫥與廁所，甚至用透明膠帶纏繞女童額頭至下巴及雙手，僅留鼻孔呼吸。

今年一、二月，林男多次徒手或持伸縮棍痛毆女童，將其拋摔撞擊牆壁與床鋪，開啟吹風機，近距離高溫燙大腿，造成女童顱內出血、全身多處骨折與燒燙傷。

去年十二月，有熱心民眾兩度報案，表示目擊女童多處瘀青、「熊貓眼」，楊女向警謊稱「調皮跌倒」，協助林男隱瞞暴行，導致警方、兒少保護系統錯失救援良機。

楊女任由林男以「沒錢」、「傷勢不重」等語敷衍，今年初和林僅帶女童至國術館「貼藥布」，導致女童意識模糊、嗜睡，最後因顱腦損傷、骨折，引發化膿，二月十四日死於敗血症休克。

檢方指出，楊女身為生母，其妥協、忽視與欠缺監督，使得林男有恃無恐、升級凌虐犯行。法醫鑑定證實，此案明顯兒童虐待與疏忽照顧案。

台中市社會局表示，今年二月十四日接到女童死亡通報，已派社工到院，安置女童的妹妹，女童為台南市家防中心長期服務對象，女童隨母搬遷至台中，台南市無轉介資訊，案發後台南市社會局曾檢討，未落實跨轄區轉介。

社會局表示，去年底警方曾通報脆弱家庭，因通報事由是兒少發展不利處境，非受虐、不當對待等，轉由台南市家防中心續處，過程依衛福部權責分工。