聽新聞
0:00 / 0:00

2度獲報未安置 2歲女童遭虐死

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅／台中報導

台中2歲<a href='/search/tagging/2/女童' rel='女童' data-rel='/2/234475' class='tag'><strong>女童</strong></a>慘遭虐死，檢方依凌虐致死起訴林姓男子，另依過失致死起訴楊姓生母。記者曾健祐／攝影
台中2歲女童慘遭虐死，檢方依凌虐致死起訴林姓男子，另依過失致死起訴楊姓生母。記者曾健祐／攝影

台中市林姓男子涉長期徒手毆打、丟進洗衣機、吹風機燒燙等方式，凌虐楊姓同居女友的二歲女兒，楊女知情卻消極不作為、延誤就醫，導致親生女兒枉死，檢方偵結依凌虐幼童致死、過失致死罪起訴二人，林男昨移審法院接續羈押禁見，將由國民法官審理。

檢警調查，楊女帶著二歲女兒二○二五年十月起，與四十四歲林男同居，同年十一月，林男頻繁對女童施暴，曾將女童丟入洗衣機、關進衣櫥與廁所，甚至用透明膠帶纏繞女童額頭至下巴及雙手，僅留鼻孔呼吸。

今年一、二月，林男多次徒手或持伸縮棍痛毆女童，將其拋摔撞擊牆壁與床鋪，開啟吹風機，近距離高溫燙大腿，造成女童顱內出血、全身多處骨折與燒燙傷。

去年十二月，有熱心民眾兩度報案，表示目擊女童多處瘀青、「熊貓眼」，楊女向警謊稱「調皮跌倒」，協助林男隱瞞暴行，導致警方、兒少保護系統錯失救援良機。

楊女任由林男以「沒錢」、「傷勢不重」等語敷衍，今年初和林僅帶女童至國術館「貼藥布」，導致女童意識模糊、嗜睡，最後因顱腦損傷、骨折，引發化膿，二月十四日死於敗血症休克。

檢方指出，楊女身為生母，其妥協、忽視與欠缺監督，使得林男有恃無恐、升級凌虐犯行。法醫鑑定證實，此案明顯兒童虐待與疏忽照顧案。

台中市社會局表示，今年二月十四日接到女童死亡通報，已派社工到院，安置女童的妹妹，女童為台南市家防中心長期服務對象，女童隨母搬遷至台中，台南市無轉介資訊，案發後台南市社會局曾檢討，未落實跨轄區轉介。

社會局表示，去年底警方曾通報脆弱家庭，因通報事由是兒少發展不利處境，非受虐、不當對待等，轉由台南市家防中心續處，過程依衛福部權責分工。

女童

延伸閱讀

被丟洗衣機、吹風機酷刑2歲女童遭虐死 曾2度報警發現雙眼瘀青仍未救下

狠男虐死2歲女童 丟洗衣機膠帶纏臉…爆打後只帶去國術館貼藥布

巴西驚傳「假扮12歲少女」詐騙 37歲女騙收養逾1年！落網黑歷史全曝光

不想當一年兵又投資失利！18歲男失聯後自傷送醫 北市警及時救回

相關新聞

選前究責 安泰醫院大火 屏地檢從緩起訴改起訴蘇清泉

屏東東港安泰醫院前年大火釀九死，燒出違建、申報不實問題，屏東地檢署原對醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等四人處分緩起訴，高雄高分檢發回續查，屏檢近日偵結，起訴蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、鄭姓水電設備士、郭姓安檢師。檢方指醫院長期漠視公安，現場仍存有安全疑慮，建請法院判決前，檢視防火安全是否通盤改善。

角逐屏東縣長恐受大火案起訴衝擊 蘇清泉：誠懇面對

東港安泰醫院創辦人蘇清泉是國民黨不分區立委，今年要三度代表國民黨角逐屏東縣長，醫院大火釀九死案，蘇遭檢方依違反建築法起訴後，全案進入司法審理，恐成日後選戰攻防焦點。蘇清泉說，會誠懇面對司法，希望不要有政治力介入。

警遭詐10多萬 偷查自己金流反而觸法

台北市警松山分局王姓偵查佐三年前遭詐團「威秀影城假客服」話術騙走十多萬元，他因自己是刑警，報案後為了解金流狀況，利用職務之便登入警政資訊系統，虛偽填入「偵辦毒品案」查詢自己的個資，涉犯偽造文書罪，台北地檢署今偵結，處分緩起訴，期間一年。

2度獲報未安置 2歲女童遭虐死

台中市林姓男子涉長期徒手毆打、丟進洗衣機、吹風機燒燙等方式，凌虐楊姓同居女友的二歲女兒，楊女知情卻消極不作為、延誤就醫，導致親生女兒枉死，檢方偵結依凌虐幼童致死、過失致死罪起訴二人，林男昨移審法院接續羈押禁見，將由國民法官審理。

詐領市府補助款、侵占捐款、關說收賄 前新北議員黃俊哲羈押禁見

民進黨前新北市議員黃俊哲涉嫌於議員任內，以人頭協會詐領市府長照補助款、侵占公益捐款及收賄為特定業者關說，新北地檢署昨指揮廉政署兵分18路搜索、約談，訊後依共同加重詐欺、偽造文書、洗錢、公益侵占及公務員收賄等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

平溪國中前校長護航廠商承包小型工程 圖利罪判1年6月緩刑3年

新北市立平溪國中前任陳姓校長2021年間辦理圖書館改建工程時，未依法公開招標或徵求廠商報價，便逕自指定康姓廠商承攬工程，並分批辦理採購、拆分工程費用，事後以不實發票請款，藉此圖利廠商4萬餘元。新北地方法院依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪、商業會計法不實會計平罪，判處陳女1年6月徒刑，褫奪公權2年；緩刑3年，並於1年內支付公庫15萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。