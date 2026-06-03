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詐領市府補助款、侵占捐款、關說收賄 前新北議員黃俊哲羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨前新北議員黃俊哲涉嫌於議員任內，以人頭協會詐領市府長照補助款、侵占公益捐款收賄為特定業者關說，新北地檢署昨指揮廉政署兵分18路搜索、約談，訊後依共同加重詐欺、偽造文書、洗錢、公益侵占及公務員收賄等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，黃俊哲於2021年間，利用人頭成立協會並派發居家照護相關工作，與服務處唐姓主任、胡姓助理共同詐領新北市府的長照補助款，金額近30萬元。

同年間，他又涉嫌收賄400萬元，替特定土地業者向市府業管單位施壓、關說，昨檢廉約談涉嫌行賄的曾姓業者後，曾男以100萬元交保。

其次，黃俊哲又涉以另間人頭慈善協會，長期對外接受募款，實則將前後近6年收受的300餘萬捐款挪作私用、中飽私囊，涉嫌公益侵占。

檢察官複訊後，認為黃、唐、胡3人所涉為重罪，犯嫌重大且有逃亡、串證及滅證之虞，均有羈押禁見必要，今日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

民進黨前新北市議員黃俊哲涉嫌詐領市府長照補助款、侵占公益捐款及收賄關說，遭新北地檢署聲請羈押禁見獲准。圖／聯合報系資料照片
民進黨前新北市議員黃俊哲涉嫌詐領市府長照補助款、侵占公益捐款及收賄關說，遭新北地檢署聲請羈押禁見獲准。圖／聯合報系資料照片

收賄 捐款 議員 新北

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