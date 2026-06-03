新北平溪國中前校長護航廠商承包小型工程 圖利罪判1年6月緩刑3年

新北市立平溪國中前任陳姓校長2021年間辦理圖書館改建工程時，未依法公開招標或徵求廠商報價，便逕自指定康姓廠商承攬工程，並分批辦理採購、拆分工程費用，事後以不實發票請款，藉此圖利廠商4萬餘元。新北地方法院依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪、商業會計法不實會計平罪，判處陳女1年6月徒刑，褫奪公權2年；緩刑3年，並於1年內支付公庫15萬元。

判決指出，2021年6、7月間，陳女因欲改建平溪國中教學大樓3樓圖書館成為體適能教室，於是聯繫康姓女廠商估價。後來康女表示改建費用超過10萬元，陳女為直接指定康女承攬該工程，於是在同年10、11月間，規避依法公開招標或徵求廠商報價的規定，以分批辦理採購及拆分工程費用的手法將工程發包給康女施作。

事後，陳女再要求康女以不同廠商名義，開立不實統一發票向校方請款，再由康女聯繫下游廠商施作工程，並委請康女曾姓兒子所經營的另一工程公司協助施工。該工程經陳女核定，工程款共46.8萬元，扣除相關成本及稅費後，實際由康女獲取4萬4355元的不法利益。康女為此被依圖利罪處徒刑1年5月，褫奪公權2年，緩刑3年；曾男則被依商會法不實會計憑證罪，處徒刑3月，得易科罰金。