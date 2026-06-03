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精舍命案王薀押500天身心無法負荷 律師批北院急「甩鍋二審」不合法

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死等罪判刑12年，案件上訴，台灣高等法院今開庭訊問，王薀期盼交保「身心無法負荷」，法院仍裁定羈押2個月。

王薀表示，他否認犯罪，且檢察官上訴無理由。王薀向法官說，可以的話請讓他交保，他已經被關押500多天，且已經70歲了，身心都沒辦法再負荷，其餘交由律師回答。

王薀委任律師指出，王薀5月18日收到判決書，上訴期限至6月7日為止，本來預計明後天向台北地院遞交聲明上訴狀，未料今得知北院已經將案件移審高院。

律師表示，依照刑事訴訟法規定，原審法院必須踐行上訴程序完備後，才能將卷證送達上訴審，但北院僅因王薀押期屆滿，即罔顧王的上訴權益，未待上訴期滿便急於今日移審，甩鍋二審，損及王的上訴權益、剝奪王提報上訴理由的利益，程序違法。

律師指出，一審宣判之後，王有聲請具保停止羈押，至今也未接獲准否的裁定，認為北院不適法也不適當，認為不能便宜行事、敷衍了事，導致失信於民，建請高院不受理本案，並退回北院。

律師也說，一審因來不及結案，不准王聲請中山醫院、彰化基督教醫院鑑定，判決就蔡女死因為何的重要爭執事項，未准予鑑定，有調查不完備之處，且造成蔡女橫紋肌溶解，不能排除「中暑」的高度可能性。

律師表示，王薀欠缺羈押必要性，他素行良好沒有前科，也配合司法調查沒有逃亡之虞，並賠償近千萬元，和死者家屬達成和解，沒有迴避責任，法院可以採保釋金、責付、禁止出境及出海等方式，確保王沒有潛逃之嫌，建請高院准予具保停押。

依檢方起訴，蔡姓女子具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。

本名王江鎮的精舍負責人王薀。記者林孟潔／攝影
本名王江鎮的精舍負責人王薀。記者林孟潔／攝影

本名王江鎮的精舍負責人王薀。記者林孟潔／攝影
本名王江鎮的精舍負責人王薀。記者林孟潔／攝影

王薀 北院 律師 命案

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