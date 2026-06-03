網紅狗仔葛斯齊反擊！爆王定宇傳曖昧簡訊「我想要妳」不起訴 喊告誣告罪

網紅狗仔葛斯齊在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給郭姓女子「我想要妳」對話截圖，影射私王私生活混亂，王告葛刑事誹謗不起訴，向葛求償180萬元；台北地院今開庭，葛表示要反告王定宇誣告罪，並提告郭女作偽證。

葛斯齊出庭聲請傳喚郭姓女子、郭女的前夫李姓醫師、郭女的閨蜜楊姓女子，聲稱李姓醫師曾為郭女與王在一起觸犯社維法，楊女則看過王、郭女的合照，不過，法官認為沒有必要傳喚，決定今辯結本案，訂本月26日宣判。

葛斯齊出庭表示，郭女2024年7月19日傳與王定宇的對話截圖給他，同年11月12日再告訴他訊息不是真的，已對王定宇提告誣告、教唆偽證罪，也對郭女提告偽證罪。

葛斯齊庭呈與郭女間的對話截圖為證，證明沒有誹謗王定宇，葛說，2024年7月18日郭女約他吃中飯時，還有拿自己與王定宇的對話給他看，表示檢方偵查時被郭女欺騙。

王定宇的律師江信賢表示，訴訟案重點是葛斯齊和郭女的對話不是事實，葛在臉書爆料前也沒有向王定宇查證，依據葛自己的陳述，郭姓女子與王在一起也不是真的，葛爆料時刻意刪除完整的對話紀錄，具有真實惡意。

葛斯齊看不慣王定宇講港星劉德華是「媚共藝人」，2024年11月7日在臉書發表貼文、直播影片，公開王定宇傳「我想要妳」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」給郭女的訊息截圖，王定宇認葛斯齊影射他私生活混亂，涉犯加重誹謗罪。

葛斯齊否認誹謗，辯稱2024年7月18日與郭姓女粉絲見面，郭女稱和王定宇很熟，提出與王定宇的LINE對話紀錄，他回想王在台南服務處被人潑漆、再比對王定宇LINE貼圖頭貼及臉書打卡時間，才在臉書刊載貼文和直播影片。

檢方傳喚郭女作證，郭女提出診斷證明書，證稱她因長期服用藥物，為迎合王定宇的八卦報導才搜尋王定宇頭貼，用手機下載「大陸開發軟體程式」製作和王定宇的LINE對話紀錄，檢方認為葛沒有主觀犯意，處分不起訴。

民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片