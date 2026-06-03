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公開談家暴離婚…東京著衣創辦人周品均遭前夫求償百萬 法院判決免賠

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

東京著衣創辦人周品均在社群社群平台發影片、PO文提及被家暴離婚，前夫鄭景太不滿提告加重誹謗罪嫌，周女獲判無罪；民事部分，鄭提告求償100萬元、要求刪除貼文，並刊登判決全文，台北地方法院今判決鄭景太敗訴，周品均免賠，可上訴。

周品均和鄭景太先前經營網購服飾「東京著衣」有聲有色，締造年營收20億的佳績，不過兩人2013年底離婚後，周品均離開經營團隊，並創立「Wstyle」服飾品牌和YouTube頻道「葳老闆的辣雞湯」，東京著衣經營權則交由鄭景太。

周品均去年6月起在頻道拍片、社群PO文分享個人婚姻經驗，並多次提到被家暴而離婚，引起鄭景太不滿，刑事自訴周女加重誹謗罪嫌，法院判決無罪。

民事部分，鄭景太提告求償100萬元並要求回復名譽，周品均當時開庭受訪表示，自己文章內容沒有指名道姓，只是分享自身經驗，鼓勵和她有相同遭遇的人能夠勇敢面對，並期許自己在未來持續為受到不公平對待的弱勢發聲。台北地院審理後，今下午判決鄭景太敗訴，周品均免賠。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

前東京著衣創辦人、Wstyle執行長周品均。圖／聯合報系資料照片
前東京著衣創辦人、Wstyle執行長周品均。圖／聯合報系資料照片

東京著衣 家暴 離婚

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