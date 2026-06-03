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被丟洗衣機、吹風機酷刑2歲女童遭虐死 曾2度報警發現雙眼瘀青仍未救下

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

虐兒示意圖。圖／AI生成
虐兒示意圖。圖／AI生成

台中林姓男子和楊姓女友及其2歲多女兒同住，林長期痛毆女童曾丟進洗機機、拿膠帶纏繞頭，甚至用吹風機燒燙虐死她，楊女則消極不作為，檢方依凌虐致死、過失致死起訴2人；檢方也發現，台中警方去年12月就2度獲民眾報案稱女童受虐，查看也發現女童熊貓眼，但因女童疑未受妥善安置，至今年2月仍慘遭林男虐死。

檢警調查，楊女2025年10月初就帶孩子和林男同居太平區，12月再搬到北屯區，楊為生母對女兒有扶助、保護及教養義務，具照護女童的保證人地位。

檢警發現，楊女2025年11月就知道林男曾將女童丟進洗衣機、衣櫥、關廁所，並用膠帶黏捆、痛毆，甚至拋摔撞、撞床鋪等方式凌虐，同年12月12日楊也因林又凌虐女童起爭執，楊一度帶著孩子搬離，但直到今年1月4日無處可歸，又回去北屯找林同住。

檢方查，楊女怠於踐行保證人地位，且知道林今年1月21日至26日間，連續徒手、拿伸縮棍痛毆女童，並拋摔撞牆凌虐，卻任由林男一再以「沒錢」、「傷害沒那麼嚴重」、「腫脹先貼藥布」、「喝中藥消腫」等語敷衍，僅帶去國術館貼藥布，卻沒尋適當醫療處置。

檢方認為，楊女使施虐者林男，在其妥協、忽視，欠缺有效監督下，得以有恃無恐、變本加厲升 級凌虐犯行，直至2月8日林又朝女童甩巴掌、吹風機狠燙右腿腫脹處，隔天9日再痛毆一頓。

楊得知女兒傷勢，客觀上應能預見其有頭顱出血、骨折，若不妥善治療恐死亡，卻仍不積極帶去就醫，使未滿3歲無求救能力的女兒長期缺乏適當照護，直至2月10日意識模糊、嗜睡，最終於2月14日引起化膿、敗血症休克死亡。

檢方訊時，楊坦承知道林凌虐她女兒，但僅認為是「一般傷勢」，所以只帶去國術館貼藥布，也忽視女兒意識模糊最終死亡；林也稱，他下班分擔照顧女童，只帶去些藥布、喝中藥。

檢方傳訊社區管理員、楊女親友，其等均表示知悉女童遭虐，第五分局警員也說，楊女知悉林男毆打女童雙眼，並協助隱瞞且向警員稱女童調皮跌倒受傷；法醫鑑定也認為，本件為明顯兒童虐待及疏忽 照顧，主要死因應為腦傷， 感染部分延遲就醫為女童較虛弱原因。

此外，根據台中市警局、北屯派出所110報案紀錄，民眾2025年12月6日就已報案，稱看到女童多處瘀青，警循線聯繫上林男，但林稱是女童自己摔倒，拒絕提供地址供警方訪查就掛斷電話。

另民眾12月9日再次報案，稱看到女童左眼窩腫脹瘀青，文昌派出所有派警員查看，發現女童雙眼周遭明顯瘀青、左前額腫脹，並有脆弱家庭通報、兒少保護案件通報紀錄；楊女手機對話紀錄，她也曾向朋友坦言，林對女童沒耐心「很怕女兒發生意外。」

台中第五分局表示，2025年12月6日獲民眾報案，表示在機車上見女童多處瘀青，警方依車籍資料聯絡林男；12月9日再獲民眾報案，表示在社區發現女童眼睛受傷，警員到場因未見女童遭施暴，其生母也在場，但見她臉部瘀傷，即警覺予以拍照、訪查周邊人士後，當天就向台中市社會局通報脆弱家庭。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中2歲女童慘遭虐死，檢方依凌虐致死起訴林姓男子，另依過失致死起訴楊姓生母。記者曾健祐／攝影
台中2歲女童慘遭虐死，檢方依凌虐致死起訴林姓男子，另依過失致死起訴楊姓生母。記者曾健祐／攝影

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