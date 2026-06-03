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法務部啟動主權AI計畫 鄭銘謙：聰明還須要可以信任

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今舉行「打造可信任的法務主權AI：法務專屬大型語言模型啟動記者會暨論壇」，法務部長鄭銘謙指出，對司法而言AI不只要「聰明」，更必須「可信任」，法務部推動AI系統將以「可信任AI」為核心，最終判斷與責任仍由人把關。

鄭銘謙表示，面對詐欺犯罪、跨境案件及大量文書處理等司法實務，法務體系對於AI輔助已有高度需求，推動AI並非以AI取代專業或司法判斷，而是希望協助第一線減輕重複性、耗時性的行政工作，使專業人力能更專注於案件研判、風險辨識及人民服務。

國科會主委吳誠文致詞表示，賴清德總統指示最須協助AI的三個部會分別是法務部、衛福部和金管會，以檢方來說，每年有20萬件司法案件需要AI處理，要努力執行計畫使其成為台灣之光。

數發部長林宜敬說，AI不該是空洞的口號，現在使用AI找法律資訊，可能找到的是美國等國家的法律，政府的目標很明確，未來要做到的就是真正可用的系統。

法務部表示，啟動的「法務專屬大型語言模型計畫」採「底層資源共享、應用服務分流」之三層架構：第一層底層算力基礎設施、第二層核心大腦（法務專屬語言模型）、第三層應用服務。

法務部表示，未來將逐步建置AI運算資源管理、資料湖管理及法務專屬模型推論服務，並優先應用在檢察、觀護、行政執行及政府採購等司法實務場域，導入AI 輔助同仁文件摘要、資料對比、協助製作大量重複性案類的文件初稿，以提升行政與案件處理效能。

法務部指出，法務專屬大型語言模型是我國公部門推動主權AI的重要起點。未來法務部將成立資料治理及倫理委員會，針對資料蒐集、使用、保存、權限控管及風險評估等建立治理機制，穩健推動AI於法務場域之應用，提升司法韌性及保障人民權利，共同打造可信任的數位法治未來。

今天專題演講與綜合座談，由法務部綜合規劃司副司長古慧珍進行「法務部專屬大型語言模型建置計畫」說明，並邀請國立台北大學法學院副院長黃銘輝、耐能智慧股份有限公司董事長劉峻誠演講。

法務部今舉行「打造可信任的法務主權 AI：法務專屬大型語言模型啟動記者會暨論壇」。記者王聖藜 /攝影
法務部今舉行「打造可信任的法務主權 AI：法務專屬大型語言模型啟動記者會暨論壇」。記者王聖藜 /攝影

法務部長鄭銘謙。記者王聖藜 /攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜 /攝影

數發部長林宜敬。記者王聖藜 /攝影
數發部長林宜敬。記者王聖藜 /攝影

國科會主委吳誠文。記者王聖藜 /攝影
國科會主委吳誠文。記者王聖藜 /攝影

鄭銘謙 法務部 吳誠文

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