吳乃仁欠1.7億債權人台糖聲請管收 中院：拘提未到將視情況處分

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑9月定讞，他2015年出獄後面對應賠償台糖1.7億元，台糖向台中地院聲請對吳管收，中院通知吳到案未到，再囑託台北地院拘提，但今仍拘提未果；中院說，後續將視情形決定是否對吳裁定管收，或其他處分。

台中地院表示，本件是債權人台糖公司，依法聲請管收債務人吳乃仁，中院踐行管收前置程序，並通知債務人到場，因吳無正當理由不到，依法囑託台北地院執行拘提。

中院說，債務人如經拘提到案，執行法官將依強制執行法第20條第3項定，於訊問後，視個案情形決定是否為管收，或其他的處分（如命供擔保或限期履行）。

中院表示，若經拘提未獲，承辦法官將視實際情況，請債權人陳報債務人實際住居所後，再視後續情形依法處理。

由於北院今拘提吳乃仁未果，吳也能自行赴台中地院民事執行處報到，截至目前中院均未獲吳到案訊息。