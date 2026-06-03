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買下法拍土地成車道…他控市府違發使照釀爭端 請求國賠被拒興訟求償

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓男子買下法拍土地後，控告相鄰社區占用做為地下停車場車道，訴請返還敗訴。葉男認為基市府違法核發使用執照，才會產生爭端，申請國賠遭拒後，向市府求償15萬元。法官指出，葉男拍定前即知占用事實，難認權利受損害，若有也與市府核發使照無涉，駁回告訴。

判決指出，羅姓建商與他人共同在基金二路興建大樓建案，葉男在2014年買下羅名下，位在這處建案旁85.73平方公尺的土地後，控告建案地下停車場出入車道變動後，占用他的土地，訴請排除侵占。

基隆地院審理後，認定停車場出入口約1991年底經羅姓建商變更設置後，名下土地即附合社區建物，並與住戶發生使用借貸關係。拍賣公告有揭示相關資訊，所有應買人都知情，因此借貸關係也對買下法拍地的新地主發生效力，2015年判決葉男敗訴確定。

葉男認為，這處社區的車道出入口，會坐落在他買下的土地，全因基市府違法核發建物使用執照，導致違法狀態存續迄今，讓他蒙受無法利用土地的損失。葉男向基市府請求國家賠償，但市府在去年12月3日以不符國賠法規定要件拒絕，葉男去年12月31日以民事起訴狀向市府求償。

葉男主張，社區建物車道出入口，在市府核發使照前即澆置成斜坡，不符合設計圖說，市府卻未要求改正。違規事項在使照核發前即已存在，市府施工查驗時可知道卻未要求改正。

葉男說，市府公務員違法執行職務，並以造假資料核發使用執照，造成他完全無法利用土地，導致損失購地費用12萬100元，以及預期土地收益3萬39元，請求法院判決市府給付他15萬元。

基市府答辯，法院也判定社區全體住戶與葉男所購土地成立使用借貸關係，所以住戶並非無權占用，葉男也未因此受損害，更與公務員行使公權力行為無因果關係存在。建物使照核發縱存在瑕疵，倘可補正自得補正，若屬不得補正事項，亦僅涉違建應否拆除問題，行政處分違法，並非當然代表機關具有國家賠償責任，聲明駁回告訴。

地隆地方法院法官審理後指出，羅姓建商積欠債務，土地遭強制執行，並由葉男買下社區旁的土地訛。法院拍賣歷次公告，都有載明土地「現在實際使用情形及其使用限制為何，請應買人自行查明注意。本件因查無債務人占有部分，拍定後不點交」，可知拍定前，已由地政人員指界確認，建物車道出入口坐落其上。

法官說，葉男拍定土地前已詳閱拍賣公告，並透過Google Map發現車道出入口存在，仍決意標得土地，最終因無法正常使用，權利瑕疵應自行承擔，與市府先前如何核發使照無涉。

法官認為，社區車道出入口經起造人羅姓建設變更設置後，即附合至社區建物。羅與社區住戶間就車道出入口坐落土地使用借貸關係，包括葉男在內所有應買人都明知，羅與住戶間土地使用借貸關係，即非不能對葉男發生效力，判決駁回告訴。全案可上訴。

葉姓男子買下的法拍土地，遭相鄰社區做為地下停車場車道。葉男認為基市府違法核發使用執照，才會產生爭端，向市府求償15萬元。法官指葉男拍定前即知占用事實，權利若受損害也與市府核發使照無涉，駁回告訴。圖／翻攝自Google Map
葉姓男子買下的法拍土地，遭相鄰社區做為地下停車場車道。葉男認為基市府違法核發使用執照，才會產生爭端，向市府求償15萬元。法官指葉男拍定前即知占用事實，權利若受損害也與市府核發使照無涉，駁回告訴。圖／翻攝自Google Map

國賠 停車場 車道 法拍

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