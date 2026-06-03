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衰！北市刑警遭假威秀客服騙10多萬 好奇金流「查自己個資」反被送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警松山分局王姓偵查佐3年前遭詐團「威秀影城假客服」話術騙走十多萬元，他疑因自己是刑警，報案後為了解金流狀況，利用職務之便登入警政資訊系統，虛偽填入「偵辦毒品案」查詢自己的個資，涉犯偽造文書，台北地檢署今偵結予以緩起訴一年。松山警方指出，將持續強化員警法紀教育與內部資安查核，嚴禁非因公查詢。

據了解，王男本身是威秀影城會員，當年接到假客服的詐騙電話，對方謊稱會員資格遭誤設，若未依指示操作將自動扣款，王男信以為真，依指示操作導致十多萬元被轉走，事後驚覺受騙報警。

王男疑因身為刑警「求好心切」，為追查自己遭詐騙的金流，擅自登入警政資訊系統查詢，並填寫虛假事由「偵辦毒品案」查自己個資，之後被稽查發現涉犯偽造文書。台北地檢署今偵結，認王男犯後態度良好，且不是查詢、外洩他人個資，予以緩起訴一年，需支付國庫5萬元。

松山警方表示，王員2023年涉嫌利用警政系統非因公查詢個資，分局同年9月間透過內部自檢自查機制發現後，確認王員違反警政資訊系統使用規定，已依規定核予相關行政懲處，為釐清是否涉及刑事責任，主動移請台北地檢署偵辦。

松山分局強調，向來重視同仁廉操與法紀，將持續強化內部資安查核與員警法紀教育，嚴禁任何非因公查詢行為，對於員警違法違紀案件，一律毋枉、毋縱、自檢、自查、絕不護短的態度主動調查、依法嚴處，以維警譽。

本案起因於2023年威秀影城爆發大規模個資外洩案，當時約有50萬筆會員資料外流，詐團取得被害人姓名、電話及身分證字號後，偽裝成客服行騙，導致上百名會員遭誘騙轉帳，王員即是該波受害者之一。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

松山警分局外觀照。圖／報系資料照
松山警分局外觀照。圖／報系資料照

警察 個資 詐騙 毒品

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