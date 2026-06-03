逼女扮智障詐補助、強當檳榔西施 惡母長期施虐法院判免扶養

一名女子童年與成長過程中，多次遭母親施以暴力，身心長期承受壓力，她向法院聲請免除扶養母親義務，彰化地院法官審理後認定，母親長期對子女施以嚴重身心暴力與不當對待，判決不用扶養生母。本報資料照片

小美（化名）4歲時父母分居後，童年與成長過程中，多次遭母親施以暴力，身心長期承受壓力，母親還曾要求她假裝身心障礙以申請補助挪作家庭支出；也要求她從事檳榔西施工作並繳交收入；小美向法院聲請免除扶養母親義務，彰化地院法官審理後認定，母親長期對子女施以嚴重身心暴力與不當對待，判決不用扶養生母。

判決指出，小美自幼與母親及父親同住，4歲時父母分居後，生活環境隨之改變。其後童年與成長過程中，多次遭母親施以暴力，包括以熱水傷害、徒手毆打、藤條抽打、抓頭撞牆等行為，並伴隨言語恐嚇，致其身心長期承受壓力。

小美指稱，母親曾要求子女假裝身心障礙以申請補助，並將相關補助金挪作家庭支出；也曾要求從事檳榔西施工作並繳交收入。小美表示，國中時期因長期受虐曾多次逃家，甚至發生自高處跳下逃離等情形。

小美高中期間學費多由親屬協助負擔，並透過打工維生，母親幾乎未提供關心或經濟支援，在加油站工作時，母親曾前往索討金錢，她因嚴重車禍住院期間，母親曾就醫療處置與求償提出意見，並一度建議進行較高風險的腦部手術，最終未獲醫療人員採納。

法院審理期間，並傳喚多名證人到庭作證，證詞內容都提及小美及其手足長期遭受毆打、限制行動、生活照顧不足及遭恐嚇等情況。

小美母親則辯稱，過去行為是因家庭經濟困難及傳統教養方式所致，並非虐待，且仍有提供部分生活支持，已盡扶養義務。

法院認定，母親對子女長期施以身體及精神上不法侵害，已達情節重大程度，使子女自幼在高度恐懼與不安全環境中成長，若仍要求其負完全扶養義務，有失衡平。綜合全案情節，法院最終判決，免除聲請人對母親之扶養義務。