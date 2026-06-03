戴5000萬RM粉紅鑽表入境被抓 愛情詐騙女嫌詐欺重判12年6月

台灣、美國聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額高達1.7億元，去年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，依詐欺等罪嫌起訴她，審理時廖僅坦承洗錢、冒用護照，其餘否認；台中地院今依詐欺等罪判她12年6月，可上訴。

台中地檢起訴指出，該詐團以感情詐騙專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭；廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募同夥、指揮車手，廖也冒用友人護照在美開帳戶，詐得美金532萬元，約台幣1億7052萬元。

檢警查出，廖女長期從美國買高價奢侈品再到香港銷贓，刑事局掌握她農曆年前回台，去年1月24日在桃園機場拘提，驚見廖女直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境。

台中地院審理時，廖就洗錢、冒用護照部分坦承，但否認詐欺、組織；廖女辯護人說，廖女在美國是經營虛擬幣的幣商，收買家資金下單、轉出虛擬幣，對於收到詐團款項不知情，也非詐團成員，廖確實無法完全落實KYC（Know Your Customer），對資金來源沒有百分之百完全確認。

公訴檢察官則主張，廖女金流一再重複、循環，連美國被抓的車手都指認廖女負責指揮取款，廖就是假幣商。

另廖女也持2名女子護照開戶當人頭戶，其中1名被害人竟是有「車模界林志玲」蔡語芯，但蔡去年5月施打牛奶針死亡，導致無法出庭作證；另名被冒用護照的黃姓女子則當庭激動喊「她（廖女）太壞了！太壞了！」希望法院重判她。

本案查扣的Richard Mille粉紅鑽表全球僅7支，偵查中經變假法拍，行政執行署台中分署更以3900萬元天價拍定，創下法拍單一動產最高紀錄。

檢警查扣廖女砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，因屬犯罪所得於偵查中變賣，經法拍3900萬元賣出，創下紀錄。圖／報系資料照