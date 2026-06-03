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吳乃仁涉台糖售地弊案 台糖：已追回5千萬 其餘續追

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

台糖前董事長、民進黨大老吳乃仁因涉及台糖售地弊案，遭判賠台糖1億7千萬元。由於賠償義務迄今尚未履行完畢，台北地方法院3日簽發拘票拘提吳乃仁。台糖表示，該筆1.7億元賠償金並非由吳乃仁一人負擔，而是包括他在內共4名相關人員共同承擔；台糖已透過法律程序陸續追回約5千萬元，後續仍將循司法途徑追討剩餘款項。

台糖指出，1.7億元僅為賠償本金，由於未能及時清償，另衍生利息負擔。自法院判決確定後，台糖持續透過法律程序追討債權，前年及去年均曾向法院聲請強制執行。然而，賠償款至今仍未全數追回，也使台糖在立法院經濟委員會屢次面對立委質詢與壓力。

據了解，台糖追討的債務屬於吳乃仁及其餘三名相關人員共同負擔，目前1億7千餘萬元賠償款已追回逾5千萬元。不過，吳乃仁名下目前並無可供查扣的資產，對債權追償工作形成相當大的挑戰。

對於法院此次拘提，以及後續可能採取的管收措施，是否能有效促使吳乃仁履行賠償義務？台糖表示無法判斷，但強調將持續依法行政，透過合法程序維護公司權益，並積極追討應收回的賠償款項。

民進黨新系前大老吳乃仁。圖／本報資料照片
民進黨新系前大老吳乃仁。圖／本報資料照片

台糖 民進黨 吳乃仁

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