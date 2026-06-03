民進黨大老吳乃仁欠台糖1.7億 法官認有拘提必要...若管收有獨立舍房

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑9月定讞，他2015年出獄後面對應賠償台糖1.7億元，台中地院法官認為有拘提吳必要，囑託台北地院執行但今拘提未果，吳仍可自行赴中院民事執行處報到，若吳仍拒處理欠款，中院可依法裁定對其管收並送看守所。

據了解，台中看守所目前民事管收人僅有1位，因其並非刑事被告、受刑人，生活起居、活動空間等，均要和其他在所人分開隔離，因此看守所通常會給予獨立舍房，管收人也不必下工廠勞動，運動時間也均獨立分開。

此外，管收人在看守所內受到管理也更加彈性，例如可自備飲食、衣物等，作息也不完全比照「坐牢」，但監所人員也透露，縱使管收人住獨立房舍，但突然遭限制人身自由，加上夏天高溫炎熱，通常遭管收的效果會特別好，短期內就能繳清欠款。

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存擔任太研科技公司負責人期間，因逃漏貨物稅、罰鍰高達1億2000多萬元，並將公司資產脫產，行政執行署新北分署2016年將孫向新北地院聲請管收獲准。

新北分署當時說，孫道存聽到自己被法官裁定管收，懼怕被解送至管收所，人身自由受到限制，2個小時內繳清1億2130萬8054元。

吳乃仁可自行赴台中地院民事執行處報到。記者曾健祐／攝影

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片