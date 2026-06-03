女毒蟲混安毒+喪屍煙彈開車狂飆 檢方漏舉證累犯讓她僅判9月

邱姓女子在家吸完安毒後，又吸食含「依托咪酯」的喪屍煙彈後開車狂飆，最後在小港區遭警方攔停；邱女雖然有吸毒前科，但檢方起訴時沒有將邱女列為累犯，法官認為無從加重其刑，僅依毒品、公共危險等罪輕判徒刑9月，得易科罰金。

判決指出，邱女曾於2022年因吸毒被送勒戒，後被屏東地檢署處分不起訴，去年5月3日下午5點多，邱女在屏東住處吸完安非他命後，又隨即吸食喪屍煙彈，將兩種毒品混合施用後開車上路，在小港區中安路與孔鳳路口因違規被攔查。

警方當場在邱女車上安非他命跟喪屍煙彈，因邱女有毒品前科，隨即要求他配合驗尿，檢驗報告顯示尿液中的安非他命、甲基安非他命與依托咪酯濃度嚴重破表。

檢警調查時，發現邱女在小港毒駕落網才剛獲釋，結果10天後又在高雄一處民宅內，再度因施用安非他命並混抽「依托咪酯、美托咪酯」雙重喪屍毒品，警方因另案聲請搜索票，前往邱女住處查扣大批補充液與煙彈。

高雄地方法院審理時，邱女坦承犯行，但法官發現，檢察官於起訴及審理時，並未依最高法院刑事大法庭裁定，具體證明邱女構成累犯的事實，因此法院無從加重其刑。

法官考量邱女明知吸毒會削弱肢體協調仍盲目駕駛，危害公共安全非輕，依2次施用二級毒品、毒駕公共危險等3罪，合併判處邱女徒刑9個月，得易科罰金，可上訴。

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