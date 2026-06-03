吳乃仁若拘提到案...北院僅人別訊問 要不要「管收」由台中地院決定

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑9月定讞，他2015年出獄後面對1.7億元高額賠償金。台中地方法院先前已強制執行吳的資產，今再囑託台北地方法院拘提吳，若順利拘提到案將先至台北地院人別訊問，再解送台中地院裁定是否管收，目前人尚未到案。

強制執行法第21條規定，為確保強制執行程序進行，若法院認為債務人有強制到場必要，執行法院得依法拘提，另外，若經合法通知債務人無正當理由不到場，且有事實足認為債務人有逃匿之虞，也可由法院簽發拘票加以拘提。

吳乃仁於台糖董事長任內賤賣土地給春龍公司，依背信罪判9月徒刑確定，他2014年5月27日入獄，2015年1月17從花蓮外役監刑滿出獄；民事部分，法院判吳乃仁與春龍公司等應賠台糖1.1億元確定，加計利息與衍生債務，這筆帳估算達1.7億元。

吳乃仁民事賠償案件繫屬台中地院，中院2024年12月囑託台北地院扣押吳約1700萬元資產，台糖事後證實陸續追回700萬元，台糖2024年底、2025年初再次向法院遞狀聲請強制執行，並請法院再調查吳等債務人財務狀況。

據悉，因吳乃仁住處位於台北市，台中地院無法跨區執行，因此囑託台北地院代為拘提吳。若吳乃仁順利被拘提到案，將會先到台北地院人別訊問後，再解送台中地院，由中院決定管收與否。