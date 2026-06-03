外送員取餐動手打人 主張被挑釁他是正當防衛 法官勘驗畫面：剛好相反

郭男外送員到餐飲店取餐，與排隊的林男發生口角。郭朝林靠近時被推開，出手搥打林男右肩挨告。郭男說，是林先動手，他才還手，他是正當防衛。法官勘驗現場影像，林把郭推開後，沒有其他動作。郭動手是報復性攻擊，不是正當防衛，判他有罪。

判決指出，郭男和林男互不相識，去年11月8日中午12時許，兩人在一家餐飲店外，因為取餐順序發生爭執，郭男動手毆打林男右肩，林持右肩挫傷診斷證明書報案，控告郭男涉犯傷害罪。警方製作筆錄後將全案送辦，檢察官偵查後，依傷害罪嫌起訴郭男。

基隆地方法院審理時，郭男辯稱，他要主張正當防衛，因為是林男先挑釁，是林男先出言對我凶。當時他向林男解釋，他要取餐，指這邊有人，要林男先到旁邊，但林男對他說不用到旁邊，「有種就來、來呀」，是林男先挑釁他，他才靠近林男。

郭男說，口角過程中，林男指自己的臉，要他打林男的臉，但他沒有攻擊林男。林男後來叫他過去，他走過去，因為林男推他一把，他胸口有紅腫，但沒有去驗傷。他承認犯傷害罪，但主張正當防衛，是林男先挑釁，先動手，他才還手。

法官勘驗事發現場騎樓監視器錄影畫面，一開始林男站在櫃台前第二位，郭男從後方走到櫃台前，跟櫃台人員講話。林男觸碰郭男肩膀跟郭說話，郭轉身跟林對話，兩人均有手指店內上方螢幕行為，不久兩人發生爭執。

畫面顯示郭男在中午12時32分17秒，往林男告身上靠近，並示意林男到左後方去談。32分27秒郭男再度靠近林男，43秒時郭後退兩步，47秒又揮左手，示意林到旁邊去。52秒郭男又往林男靠近，33分07秒郭男又往林男身上靠近，11秒林男往後退，郭男往林方向繼續靠近，14秒林出手推郭，14秒郭男用右拳搥打林男右肩，之後兩人分開，未再發生肢體衝突。

法官指出，兩人發生口角爭執後，郭男一直將身體靠向林男，用肢體動作挑釁，卻稱是林男對他挑釁，根本與事實相反。

法官說，林男是因為受到郭男靠近壓迫，才出手推郭男一把，用意僅是要推開郭，之後林並沒有其他動作。在這樣的情況下，郭男出手攻擊林男，明顯是對林男推人行為的報復性攻擊，與正當防衛要件不符，依傷害罪判拘役20日，如易科罰金以1000元折算1日。