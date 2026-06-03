假問路真尾隨！大叔狂拍姊妹花不認 法官用「禿頭」確認身分定罪

台中市郭姓男子在前年間，多次尾隨、跟蹤一對素不相識的姊妹，甚至在被害人住家外徘徊拍照，儘管郭男矢口否認犯行，辯稱自己只是出門買菸，但法官仔細比對被害人的蒐證影像，憑藉影中人「額頭兩側有明顯禿頭」的關鍵特徵，斷定郭男就是犯嫌，二審近日駁回上訴，依違反跟騷法，判郭男拘役45日，可易科4萬5000元，全案確定。

根據判決書內容指出，郭男與受害的一對姊妹素不相識，2024年1月初起，郭男先是以「詢問全聯怎麼去」為藉口，接近該對姊妹花住所，隨後又在便利超商假意問路。同年3月至4月間，郭男行徑愈發猖狂，多次在該對姊妹從停車場返家時沿路尾隨，還拿出手機對著兩人拍攝。

被害妹妹指控，2024年4月1日遭郭男跟蹤拍照時，對方甚至一邊注視她、一邊做出用手抓握生殖器的不雅舉動，還說男子長期且反覆的行徑，讓她跟姊妹都感到噁心、恐懼，嚇得晚上不敢一個人獨自出門。

被害人的父親察覺異狀後，曾主動上前與郭男理論，質問其為何要跟蹤小女生。但郭男非但不承認，還反嗆「路是公眾的、大家都可以走」、「你是混那裡的」，甚至一度與被害人父親發生口角與肢體衝突，被害人報警法辦後，郭被依違反跟騷法起訴。

台中地院審理時，勘驗相關蒐證影片，發現影中男子配戴眼鏡、口罩未遮住鼻子，額頭兩側有明顯的禿頭特徵，與郭男的外貌特徵完全吻合。

法官認定，郭男反覆持續進行尾隨及接近等行為，已造成被害人心生畏怖，嚴重影響其日常生活與社會活動，確實構成跟蹤騷擾罪，判拘役45天，可易科。

郭男上訴後，台中高分院認定，原審判決認事用法並無不當，量刑妥適，因而駁回其上訴，全案確定。