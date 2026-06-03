安泰醫院火警9死案遭屏檢起訴 蘇清泉：相信司法但不要有政治介入

屏東東港安泰醫院2024年10月大火釀9死案，案子歷經偵辦、緩起訴、發回重啟偵辦，屏東地檢署2日偵結公告，依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴醫院創辦人、立委蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男、安檢師郭男共4人。對此蘇清泉表示，相信司法但希望不要有政治介入。

安泰案後，屏東地檢署依過失致死等罪嫌偵辦蘇清泉等人，2025年8月緩起訴處分，高檢署去年10月撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵辦。屏檢2日偵結公告，依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴蘇清泉等4人。

對此蘇清泉表示，尊重檢調作為，會勇敢面對訴訟程序並謙卑面對。這兩年來醫院的改善完全都配合檢調、衛生局、衛福部等單位。現在醫院已回復到沒有違建的樣子，檢察官對案子都有在追蹤，醫院的態度就是該拆就拆，該用就用，他自己則會誠懇面對訴訟，相信司法，但也希望不要有政治力介入。

蘇清泉強調，醫院會增建是因為容積率太少，如果只有安泰出問題那就沒話講，一定要嚴厲制裁，但現在全屏東縣22家都有違建，代表容積率真的不夠，像台北市800多，高雄市甚至有到1200，屏東縣不到200，合法空間完全不夠，尤其現在醫療儀器愈來愈大台，還有其他需求，醫院才會增建。

東港安泰醫院大火釀9死，屏東地檢署重啟偵辦後，將醫院創辦人、立委蘇清泉依違反建築法起訴。記者潘奕言／攝影