快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

安泰醫院火警9死案遭屏檢起訴 蘇清泉：相信司法但不要有政治介入

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東東港安泰醫院2024年10月大火釀9死案，案子歷經偵辦、緩起訴、發回重啟偵辦，屏東地檢署2日偵結公告，依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴醫院創辦人、立委蘇清泉、蘇的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男、安檢師郭男共4人。對此蘇清泉表示，相信司法但希望不要有政治介入。

安泰案後，屏東地檢署依過失致死等罪嫌偵辦蘇清泉等人，2025年8月緩起訴處分，高檢署去年10月撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵辦。屏檢2日偵結公告，依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴蘇清泉等4人。

對此蘇清泉表示，尊重檢調作為，會勇敢面對訴訟程序並謙卑面對。這兩年來醫院的改善完全都配合檢調、衛生局、衛福部等單位。現在醫院已回復到沒有違建的樣子，檢察官對案子都有在追蹤，醫院的態度就是該拆就拆，該用就用，他自己則會誠懇面對訴訟，相信司法，但也希望不要有政治力介入。

蘇清泉強調，醫院會增建是因為容積率太少，如果只有安泰出問題那就沒話講，一定要嚴厲制裁，但現在全屏東縣22家都有違建，代表容積率真的不夠，像台北市800多，高雄市甚至有到1200，屏東縣不到200，合法空間完全不夠，尤其現在醫療儀器愈來愈大台，還有其他需求，醫院才會增建。

東港安泰醫院大火釀9死，屏東地檢署重啟偵辦後，將醫院創辦人、立委蘇清泉依違反建築法起訴。記者潘奕言／攝影
東港安泰醫院大火釀9死，屏東地檢署重啟偵辦後，將醫院創辦人、立委蘇清泉依違反建築法起訴。記者潘奕言／攝影

屏東東港安泰醫院在2024年10月發生大火釀9死，燒出醫院多處違建、申報不實，縣府在去年一月執行違建強制拆除。圖／報系資料照
屏東東港安泰醫院在2024年10月發生大火釀9死，燒出醫院多處違建、申報不實，縣府在去年一月執行違建強制拆除。圖／報系資料照

屏東縣 蘇清泉 高檢署 東港

延伸閱讀

安泰醫院大火釀9死起訴蘇清泉 屏檢：漠視公安、現場存安全疑慮

安泰醫院大火9死屏檢起訴蘇清泉 周春米：尊重司法

毒駕撞死三重警員...遺孀控訴他拒絕出庭談賠償 希望法院重判20年徒刑

狠男虐死2歲女童 丟洗衣機膠帶纏臉…爆打後只帶去國術館貼藥布

相關新聞

獨／動手了！民進黨大老吳乃仁欠台糖1.7億不還 法官下令拘提

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案遭判決背信罪成立，並判須賠償台糖1億7000萬元；台中地院先前囑託台北地院查扣吳的資產，台北地院今簽發拘票拘提吳，預計解送台中地院歸案。

狠男虐死2歲女童 丟洗衣機膠帶纏臉…爆打後只帶去國術館貼藥布

台中林姓男子和楊姓女友及其2歲多女兒同住，竟長期朝女童痛毆施暴，還丟進洗機機、拿膠帶纏繞頭，甚至以吹風機燒燙凌虐，打到女童顱腦出血、多處骨折，竟只帶去國術館「貼藥布」，女童傷重今年2月死亡，檢方依凌虐致死罪嫌起訴林男，依過失致死起訴楊女。

撲空！辦案人員上午赴民進黨大老吳乃仁北市住處 人不在家拘提無著

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑9月定讞，他2015年出獄後面對1.7億元高額賠償金。台中地方法院先前已強制執行吳的資產，今再囑託台北地方法院拘提吳，若順利拘提到案將先至台北地院人別訊問，再解送台中地院裁定是否管收，不過今日確定未拘到人。

47歲大叔假冒正妹網路交友…變造身分證姓名年紀給對方看 判刑4月

47歲的宋姓男子以陳姓女子的名義與柯姓男子網路交友，柯想要看身分證，宋竟拍攝自己身分證，再竄改姓名、出生年月日後傳送，證實他真的是陳女；柯提供財物，直到宋避不見面，提告詐欺，檢方偵辦過程查出宋變造身分證，台南地院依違反戶籍法判行4月。可上訴。

原民就醫交通補助淪提款機 復興衛生所放射師2年A近37萬遭訴

桃園市復興區衛生所醫事放射師於2021年起，利用承辦原住民就醫交通補助業務機會，以侵占款項與冒名作假帳雙管齊下的方式，盜用個資冒名申請、偽簽，2年間詐領共36萬9800元全落己袋，後因劉男主動向法務部廉政署自首犯行才曝光，桃園地檢署依貪汙治罪條例等罪起訴。

女毒蟲混安毒+喪屍煙彈開車狂飆 檢方漏舉證累犯讓她僅判9月

邱姓女子在家吸完安毒後，又吸食含「依托咪酯」的喪屍煙彈後開車狂飆，最後在小港區遭警方攔停；邱女雖然有吸毒前科，但檢方起訴時沒有將邱女列為累犯，法官認為無從加重其刑，僅依毒品、公共危險等罪輕判徒刑9月，得易科罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。