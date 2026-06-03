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大貨車載運雞籠飛出...騎士閃避不及摔車 駕駛挨罰9千吊照1年不服提告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

郭姓男子駕駛大貨車行駛途中，車上載運的雞籠飛出，後方謝姓機車騎士閃避不及撞上摔車受傷；警方依法舉發，交通局裁罰9千元、吊扣駕照一年。郭提告主張騎士車速過快、未注意前方狀況，雙方已經和解，交通局裁罰將讓全家生計陷入困頓，法院駁回告訴。可上訴。

判決書指出，郭姓男子2024年9月21日晚間11時許，駕駛大貨車行經台南市白河區一間家具觀光工廠前時，所載運的雞籠掉落車道，導致後方謝姓騎士閃避不及摔車，發生交通事故；警方到場舉發郭有「所載貨物掉落（一般道路），汽車裝載有第30條第1項情形因而致人受傷」違規。

交通局去年5月13日裁罰9千元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習，郭不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟主張，謝姓騎士疑未注意前方狀況及保持合理的安全車距且車速過快，導致未能在發現掉落物後及時做出反應，因而發生事故，亦應負有責任。

郭表示，貨物掉落後，他即刻停車並請助手前往撿拾掉落物，積極處理及慰問謝的傷勢，已達成和解，交通局仍逕採最重處罰，與微罪輕罰精神相違；他以駕駛大貨車為業，吊扣一年駕照過於嚴重，影響家庭生計陷於困頓，違規事實與所受處分間明顯比例失衡。

交通局指出，經審視採證畫面，郭載運的雞籠掉落地面，導致謝姓騎士閃避不及發生事故，參照員警與謝的交通事故談話紀錄表，可知謝受有傷害，舉發機關並無違誤。

法院當庭勘驗採證光碟，可見前方掉落在車道上物品為籠子，機車碰撞籠子後失控向右路邊行駛碰撞路旁樹木，騎士安全帽噴飛、機車倒地；謝確實是撞擊郭姓駕駛掉落車道上的貨物而摔車倒地受傷，兩者具有因果關係。

法院指出，郭身為汽車駕駛人，本應注意不得違反道交條例規定，其於出發前或行駛途中應隨時注意所載運貨物是否綑綁牢固、穩妥，明顯有疏失；本件貨物掉落過失，自應予以處罰，郭與謝成和解，屬於民事上和解，無法作為違反行政法義務減免事由。

另貨物尚有化學或危險物品，如脫落造成其他用路人受傷，將對他人造成更大危害，為避免用路人陷於未知行車風險，道交條例第30條第3項前段規定者，裁罰機關依法應即吊扣行為人之駕駛執照12個月；若未課予此一義務，將致使用路人陷於未知之行車風險中。

法院審酌，郭主張謝姓騎士是否應減速慢行並注意前方等，屬於謝是否另涉違反道交條例規定，而須另為裁罰，郭不得藉此免除本件違規應負罰則；郭所為縱無故意亦有過失，交通局裁罰應屬適法，郭訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

郭姓男子駕駛大貨車行駛途中，車上載運的雞籠飛出，後方謝姓機車騎士閃避不及撞上摔車受傷。示意圖／記者袁志豪翻攝
郭姓男子駕駛大貨車行駛途中，車上載運的雞籠飛出，後方謝姓機車騎士閃避不及撞上摔車受傷。示意圖／記者袁志豪翻攝

駕照 機車騎士 觀光工廠

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