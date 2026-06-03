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狠男虐死2歲女童 丟洗衣機膠帶纏臉…爆打後只帶去國術館貼藥布

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子和楊姓女友及其2歲多女兒同住，竟長期朝女童痛毆施暴，還丟進洗機機、拿膠帶纏繞頭，甚至以吹風機燒燙凌虐，打到女童顱腦出血、多處骨折，竟只帶去國術館「貼藥布」，女童傷重今年2月死亡，檢方依凌虐致死罪嫌起訴林男，依過失致死起訴楊女。

檢警調查，林男（44歲）和楊女、女童2025年10月起在太平區租屋處同住，同年12月再搬到北屯區。

檢警查出，林男2025年11月底先是將女童抱起丟入洗衣機並關上蓋子，女童嚇到大哭，經楊女阻止後才改命小孩去客廳罰站，但林見女童哭泣又拿透明膠帶從她額頭到下巴、雙手，以繞圈方式黏捆，僅留下鼻子供其呼吸，楊女見狀將膠帶剪開。

但林男仍不滿，又將女童丟進衣櫥並關上櫥門，經楊女將小孩抱出護在身旁，後來林見女童未進食，又將她關進廁所內；同年12月間，林多次痛毆女童雙眼釀瘀青，且見她沒有及時用餐，還將晚餐打翻於地面。

檢警也發現，林男今年1月間，多次徒手、持伸縮桿毆打女童，並對她拋摔撞擊牆壁、床舖，造成其左大腿腫脹久未能癒，2月間又狠甩巴掌，還殘忍將吹風機切至熱風模式，近距離用高溫熱風直吹她左大腿腫脹處釀燒燙傷。

直到2月9日凌晨，林認為女童在她旁邊玩耍吵到其睡覺，就徒手捏打她右臉頰、 持伸縮桿毆打左大腿，並將數度女童力碰撞或撞擊主臥室牆壁、床鋪。

女童因長期遭毆全身傷痕累累，包括腦出血、骨折及四肢多處新舊傷，林為敷衍楊女要求將女童送醫，今年1月27日至30日間，連續4天只帶女童去國術館貼藥布。

但女童因骨折遲未適當治療逐漸無法行走，2月10日起意識模糊、嗜睡且反應遲鈍，最終因顱腦損傷、左手及左腳骨折，未能有效治療，導致傷處引起化膿最後引發敗血症，2月14日死亡。

檢方偵結依對於未滿7歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪嫌起訴林男，全案將由國民法官審理；另楊女部分，檢方也認為她消極不作為，依過失致死罪嫌起訴她，另由一般庭審理。

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示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

女童 台中 過失致死 隨機殺人事件 苗栗市

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