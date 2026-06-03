彰師大附工前深夜停車為打海洛因...毒蟲哭窮求輕判 二審駁回判刑確定

彰化縣葉姓男子在去年5月間深夜，將轎車停在彰師大附工旁道路，大膽在車內施打海洛因，另在於住處吸食安非他命，因交通違規遭警查獲，一審依施用一、二級毒品罪，分別判處有期徒刑7月、3月（可易科），葉男以身體虛弱、家境貧困等理由提起上訴，二審近日審結，認原審量刑妥適，駁回上訴確定。

判決指出，葉姓男子在2025年5月9日晚間7時30分許，先在彰化縣和美鎮的居處內，以玻璃球燒烤方式吸食安非他命1次，隔日凌晨零時許，他將轎車停放在彰師大附工前道路，還在車內將海洛因置於針筒內加水注射，施用毒品1次。

同日凌晨1時7分許，葉男因交通違規在彰化市遭警方攔查，當場扣得海洛因、甲基安非他命、注射針筒11支、自製刮勺及玻璃球吸食器等物，經徵得同意採集尿液送驗後均呈陽性反應。

彰化地院審認，葉男前已曾因施用毒品案件送觀察勒戒，並遭判刑處罰，卻仍未戒除毒癮，顯見其自制能力不足。

法官考量其犯後坦承犯行，並審酌其犯罪動機、所生危害，以及自述之智識程度、生活與經濟狀況等一切情狀，依施用第一級毒品罪判處有期徒刑7月；另犯施用第二級毒品罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

一審判決後，葉男僅針對量刑部分提起上訴。他向法院提出全民健康保險重大傷病核定審查通知書、醫院診斷證明書及中低收入戶通知函等文件，主張自己領有身心障礙證明、身體極度虛弱，若入監服刑恐導致病況惡化甚至危及生命。

葉男還打出親情牌，強調家中還有父親與奶奶需要照顧，懇求法官從輕量處6個月以下有期徒刑。

台中高分院審酌，一審已詳細敘述量刑理由，兼顧有利與不利之科刑資料，並未逾越法定範圍，客觀上無量刑畸重或濫用裁量權之情形。

法官強調，施用第一級毒品法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，葉男身犯數案卻僅判7月，難認有量刑過重之情；至於其提出的重大傷病與中低收入戶等文件，僅能證明經濟條件與身體健康欠佳，並非施用毒品後用以減輕其刑之依據，認定原審量刑無不當，判決駁回上訴，全案確定。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885